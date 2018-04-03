Эксклюзив PEOPLETALK: Натали Неведрова рассказала о том, почему новую ведущую «Орла и Решка» Клаву Коку уволили из программы

Ведущая пятнадцатого сезона шоу «Орел и Решка» Натали Неведрова (28) после ухода из проекта (Натали заявляла, что виделась с двухлетней дочерью Мари-Николь за полгода работы в передаче не больше пяти раз и просто устала быть всегда далеко от семьи) карьеру на ТВ не бросила: сейчас работает над новым проектом, детали которого, правда, не разглашаются.

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«Сейчас мы готовим пилотный выпуск нового проекта, но подробности пока что держим в секрете, могу сказать главное, будет интересно, — рассказала PEOPLETALK телеведущая. — А еще я вернулась в труппу Gogol School, и сейчас мы готовим спектакль. Ко всему прочему, провожу мастер-классы, на которых честно рассказываю о том, как добиться успеха на телевидении, о сложностях профессии и ее безусловных плюсах. Такие уроки помогают будущим журналистам, тем, кто интересуется этой темой, обрести уверенность в себе. Как говорится, предупрежден — значит вооружен».

А еще Натали рассказала: оказывается, ей на смену сначала пришла не Маша Гамаюн (27), а Клава Кока (21).

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«Насколько мне известно, в первых четырех выпусках «Морского сезона» снималась Клава Кока. Я удивилась ее поездке на Мальдивы вместе с Колей и в другие места съемок, ведь ее карьера певицы сейчас на взлете, а совмещать «Орел и Решку» и что-то еще — практически невозможно. Что случилось и почему съемки приостановили и выбрали ведущей Машу Гамаюн, не знаю. Значит, что-то кого-то не устроило. От коллег я слышала, что продюсеры были Клавой не очень довольны. Я глубоко уверена, что Кока даже без «Орла и Решки» добьется большого успеха, потому что она талантливая и эффектная девушка», — прокомментировала Натали.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-peopletalk-natali-nevedrova-rasskazala-o-tom-pochemu-novuyu-vedushhuyu-orla-i-reshka-klavu-koku-uvolili-iz-programmy/