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Богослужители в храмах Бирюлева Западного готовятся к Пасхе
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Богослужители в храмах Бирюлева Западного готовятся к Пасхе 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
В Храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве готовятся к Пасхе.
Со 2 апреля началась последняя неделя перед Пасхой, которая в православной традиции именуется Страстной седмицей.
Каждый день Страстной недели — великий и святой, и в каждый из них во всех церквях совершаются особые службы, — сообщается на сайте Храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. Первые три дня этой седмицы Церковь отличает особенно продолжительным Богослужением.
Путь Страстной седмицы — путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря — говения. В основе пасхальных приготовлений — не просто молитва и духовное очищение, но и помощь бедным, больным и нуждающимся.
«Путь этот может казаться отдаленным и непрямым, — предупреждают священнослужители, -но на самом деле он чрезвычайно близок, удобен и прям».
Как следует из расписания служб на сайте Храма, особые богослужения продолжатся всю неделю, а 7 апреля, в Великую субботу с 9-00 до 21-00 прихожане смогут освятить куличи, пасхи и яйца. Крестный ход начнется в ночь с 7 на 8 апреля и продолжится пасхальной утреней и Божественной Литургией.
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