Богослужители в храмах Бирюлева Западного готовятся к Пасхе

В Храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве готовятся к Пасхе.

Со 2 апреля началась последняя неделя перед Пасхой, которая в православной традиции именуется Страстной седмицей.

Каждый день Страстной недели — великий и святой, и в каждый из них во всех церквях совершаются особые службы, — сообщается на сайте Храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. Первые три дня этой седмицы Церковь отличает особенно продолжительным Богослужением.

Путь Страстной седмицы — путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря — говения. В основе пасхальных приготовлений — не просто молитва и духовное очищение, но и помощь бедным, больным и нуждающимся.

«Путь этот может казаться отдаленным и непрямым, — предупреждают священнослужители, -но на самом деле он чрезвычайно близок, удобен и прям».

Как следует из расписания служб на сайте Храма, особые богослужения продолжатся всю неделю, а 7 апреля, в Великую субботу с 9-00 до 21-00 прихожане смогут освятить куличи, пасхи и яйца. Крестный ход начнется в ночь с 7 на 8 апреля и продолжится пасхальной утреней и Божественной Литургией.