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Захарова пообещала прокомментировать выводы англичан об отравляющем веществе
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Захарова пообещала прокомментировать выводы англичан об отравляющем веществе 

Национальная Служба Новостей 17 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду намерена подробно прокомментировать результаты британской военной лаборатории в Портон-Дауне. Об этом она сообщила сегодня НСН.
Как стало известно телеканалу Sky News, специалисты британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
«Мы смогли идентифицировать его как «Новичок», определить, что это было боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил руководитель оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхед, сообщает ТАСС.
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