Захарова пообещала прокомментировать выводы англичан об отравляющем веществе 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду намерена подробно прокомментировать результаты британской военной лаборатории в Портон-Дауне. Об этом она сообщила сегодня НСН.
Как стало известно телеканалу Sky News, специалисты британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
«Мы смогли идентифицировать его как «Новичок», определить, что это было боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил руководитель оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхед, сообщает ТАСС.