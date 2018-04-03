Дело врачей — диагноз режима

4 апреля 1953 года в СССР было закрыто «дело врачей». Обвиняемые были выпущены из тюрьмы, а разоблачителя Лидию Тимашук лишили ордена Ленина.

Прошла эпоха, но давние события не теряют актуальность. «Дело врачей» — крайняя, параноидальная форма вырождения сталинской верхушки, где каждый подозревал каждого, а средневековое мракобесие стало нормой поведения. Защитники режима не могут не понимать того, что какие бы достижения ни были в прошлом, при таком руководстве будущее у страны могло быть только самым мрачным.

13 января 1953 года «Правда» опубликовала статью «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Всего было арестовано 37 врачей. Лучшие врачи, лечившие руководство страны. Их имена вписаны золотыми буквами в медицинские энциклопедии. Многие были евреями, что идеологически связывает эту кампанию с развернутой ранее борьбой с космополитизмом.

Академиков пытали, выбивали признания, брали в заложники семьи. Профессор Яков Этингер умер на допросе. Было «доказано», что «банда человекообразных зверей» довела до смерти лидера московской партийной организации Щербакова и умертвила лидера ленинградских коммунистов Жданова. В результате леденящих подробностей по всей стране люди боялись обращаться к рядовым врачам. Толчок «делу врачей» дали жалобы врача Лидии Тимашук из кремлевского Лечсанупра на диагноз Жданову. Тимашук на электрокардиограмме увидела инфаркт миокарда, а профессора придерживались иного мнения. Жданов умер от инфаркта, и Тимашук бомбардировала жалобами органы госбезопасности , что формально не было доносом, потому что Лечсанупр Кремля подчинялся МГБ. Эти письма долго лежали под сукном, но в нужный момент всплыли на свет. Впоследствии кардиограмму анонимно показывали лучшим экспертам, и никто не подтвердил диагноз Тимашук. Но тогда в «Правду» десятками тысяч шли восторженные письма с благодарностью бдительному разоблачителю врачей-убийц.

Историки не пришли к единому мнению о том, чем должно было закончиться «дело врачей». Не вызывает сомнения лишь то, что Сталин готовился к новой чистке элиты, начиная с Молотова и Ворошилова, жены которых были еврейками, а также Микояна, Хрущева и Берии. В СССР ходили слухи, что врачей должны повесить на Красной площади. Есть мнение, что, по примеру многих народов, планировалась массовая депортация советских евреев в Сибирь, но подтверждений не имеется. Так или иначе, руководство страны, уподобилось темным крестьянам, которые, как описывал Вересаев, в начале ХХ века из страха убивали врачей.