В Костромской области пропала 9-летняя девочка 

В группах в соцсетях появилась запись такого содержания:
Внимание! Срочно! Пропал ребёнок!
Пропала Бровина Евгения Ивановна 9 лет.
3 апреля 2018 года, вышла из дома и с тех пор информации о её местонахождении не известно.
Просим репост записи!
Нужна помощь в распространении информации по сети!
Девочка проживает в деревне Денисово Костромского района. Приметы: 127 см, худощавая Одета в розовую шапку с помпоном, синюю куртку, красные штаны. Любую информацию сообщайте по телефону 112 или в группу в ВК