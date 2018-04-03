В Костромской области пропала 9-летняя девочка

В группах в соцсетях появилась запись такого содержания:

Внимание! Срочно! Пропал ребёнок!

Пропала Бровина Евгения Ивановна 9 лет.

3 апреля 2018 года, вышла из дома и с тех пор информации о её местонахождении не известно.

Просим репост записи!

Нужна помощь в распространении информации по сети!

Девочка проживает в деревне Денисово Костромского района. Приметы: 127 см, худощавая Одета в розовую шапку с помпоном, синюю куртку, красные штаны. Любую информацию сообщайте по телефону 112 или в группу в ВК