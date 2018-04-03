Ещё
Весна грязна: архангелогородцы открыли сезон художественного перепрыгивания луж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна грязна: архангелогородцы открыли сезон художественного перепрыгивания луж 

29.ru 21 минуту назад
Фото: 29.ru
Ну что, кажется, дождались весну? Снег начал таять, город традиционно поплыл. Оттепель только началась, а архангелогородцы уже достают резиновые сапоги. В белых кроссовочках по улице точно не пройдешь. Смотрите, какая «красота».
29.ru: последние новости
СК: пропавшая в Северодвинске девушка покончила жизнь самоубийством «Стало жутко»: из-за затопленного подвала семья из Северодвинска вынуждена жить в жутких условиях «Средств хватит на все дефекты»: в Архангельске начался ремонт ям на дорогах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу79
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США75
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня16
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»85
Украина нарвалась на Черноморский флот727
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение