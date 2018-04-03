Весна грязна: архангелогородцы открыли сезон художественного перепрыгивания луж

Ну что, кажется, дождались весну? Снег начал таять, город традиционно поплыл. Оттепель только началась, а архангелогородцы уже достают резиновые сапоги. В белых кроссовочках по улице точно не пройдешь. Смотрите, какая «красота».