Пособие по безработице повысят 

Пособие по безработице может стать выше. Минтруд России уведомил общественность на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов о том, что разрабатывает законопроект на эту тему.
Как говорится в уведомлении, законопроект будет разработан для того, чтобы повысить эффективность социальной поддержки безработных и стимулировать их активно искать работу.
Законопроектом предлагается изменить условия назначения пособий и сроки их выплаты, а за счет этого — вырастет их размер. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, а максимальное — 4900. Эти цифры не меняются уже десятилетие — с 2009 года. Они даже ни разу не индексировались. "В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — говорится в уведомлении.
Стоит отметить, что минтруд уже разрабатывал законопроект о повышении пособий по безработице и изменениям условий их назначения. Но предложенный вариант не нашел должной поддержки со стороны социальных партнеров. Как рассказывал "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, суть законопроекта была в том, чтобы вдвое увеличить размер пособия, но платить его только тем, у кого есть трудовой стаж. Но профсоюзы выступили против такого расклада, настаивая на том, что платить пособия надо всем.
Также Топилин говорил, что ведомство готово вернуться к рассмотрению вопроса о введении страхования от безработицы, которое отменили в нашей стране почти 20 лет назад. Но для этого профсоюзы и работодатели должны договориться, готовы ли они платить взносы по этому виду страхования, и если да, то кто должен это делать — работодатели, сами работники или и те и другие в складчину.
Пособия по безработице не увеличивались десятилетие, их размер составляет от 850 до 4900 рублей
Что будет в новом законопроекте, пока не разглашается. Ожидается, что документ будет размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов примерно через две недели.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова раскритиковала низкий размер пособия по безработице и сложность его получения, заявив, что такое положение вещей отталкивает людей от служб занятости — безработными регистрируется только пятая часть незанятых.