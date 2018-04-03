Пособие по безработице повысят

Пособие по безработице может стать выше. Минтруд России уведомил общественность на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов о том, что разрабатывает законопроект на эту тему.

Как говорится в уведомлении, законопроект будет разработан для того, чтобы повысить эффективность социальной поддержки безработных и стимулировать их активно искать работу.

Законопроектом предлагается изменить условия назначения пособий и сроки их выплаты, а за счет этого — вырастет их размер. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 850 рублей, а максимальное — 4900. Эти цифры не меняются уже десятилетие — с 2009 года. Они даже ни разу не индексировались. "В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — говорится в уведомлении.

Стоит отметить, что минтруд уже разрабатывал законопроект о повышении пособий по безработице и изменениям условий их назначения. Но предложенный вариант не нашел должной поддержки со стороны социальных партнеров. Как рассказывал "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, суть законопроекта была в том, чтобы вдвое увеличить размер пособия, но платить его только тем, у кого есть трудовой стаж. Но профсоюзы выступили против такого расклада, настаивая на том, что платить пособия надо всем.

Также Топилин говорил, что ведомство готово вернуться к рассмотрению вопроса о введении страхования от безработицы, которое отменили в нашей стране почти 20 лет назад. Но для этого профсоюзы и работодатели должны договориться, готовы ли они платить взносы по этому виду страхования, и если да, то кто должен это делать — работодатели, сами работники или и те и другие в складчину.

Пособия по безработице не увеличивались десятилетие, их размер составляет от 850 до 4900 рублей

Что будет в новом законопроекте, пока не разглашается. Ожидается, что документ будет размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов примерно через две недели.