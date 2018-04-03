В Самарской области выбрали лучшего воспитателя

Самаре выбрали лучшего воспитателя и методиста года. За это звание и право представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса боролись 33 педагога дошкольного образования. До финала дошли 10. Путь к победе лежал через портфолио, открытое занятие, презентацию собственных педагогических методик. Три месяца за работой конкурсантов следило жюри — как проводят занятия, есть ли профессиональные находки и педагогический талант. Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Екатерина Косарева прокомментировала: «Конкурсных испытаний достаточно много, для начала они писали эссе относительно своей профессии. Была презентация своего сайта, профессионального сайта, который является способом диалога и с родителями и с коллегами».

Как отмечает председатель Общественной организации Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова, конкурс «Воспитатель года» проходит в девятый раз: «Те люди, которые проходят через конкурс по его окончанию не расстаются — они созваниваются, они советуются. И вот в этих переговорных процессах повышается уровень образованности наших воспитателей и методистов».

В финал вышли 10 человек: 7 воспитателей и 3 методиста. В спецноминации «Методическая работа» победила старший воспитатель из города Кинель Жанна Марина. Именно она по итогам открытого голосования отправится в город Орел представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года»: «Я филолог-лингвист, непосредственно занималась немецкой фразеологией, немецким языком. Но проработав столько времени в дошкольном образовании, более 10 лет, я считаю, что останусь здесь на всю жизнь. Получила удовольствие от конкурса и не могу сказать, что у меня остались какие-то впечатления какой-то трудности».

Самое яркое впечатление на жюри произвела воспитатель Самарского детского сада № 311 Ирина Валиева. Посмотреть на ее занятия порой собираются не только родители, но и коллеги из ближайших детских садов. Она не жалеет сил на активные игры, участвует во всех детских праздниках и с упоением рассказывает воспитанникам про родной край: «Я с самого детства мечтала стать воспитателем, и спасибо моим родителям — они поддерживали мое стремление. Когда я закончила школу, я точно знала, что поступлю в социально-педагогический колледж, отучилась. Мне было 18 лет, я пошла в детский сад».

Те, кто не дошел до победы, не расстроились, признались, что главная награда для них — смех и улыбки воспитанников.