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Лекция «Политика памяти в России и Европе» пройдет в Петрозаводске
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Лекция «Политика памяти в России и Европе» пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Историк Алексей Миллер расскажет о недавно возникшем явлении европейской культурной и политической жизни.
4 апреля в 16:00 в конференц-зале Национальной библиотеки Карелии пройдет встреча с историком, доктором наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексеем Миллером, сообщает министерство культуры республики.
Тема лекции — «Политика памяти в России и Европе». Лекция посвящена рассмотрению «политики памяти» — недавно возникшего явления европейской культурной и политической жизни. Что такое «войны памяти»? Кто, с кем и за что воюет? Слушатели лекции узнают об актуальных тенденциях, конфронтациях, утерянных возможностях и формах использования политики памяти.
Миллер — автор книг «Наследие империй и будущее России», «Империя Романовых и национализм», «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века)», «Западные окраины Российской империи» и других.
По материалам: ptzgovorit.ru
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