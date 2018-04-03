Лекция «Политика памяти в России и Европе» пройдет в Петрозаводске

Историк Алексей Миллер расскажет о недавно возникшем явлении европейской культурной и политической жизни. 4 апреля в 16:00 в конференц-зале Национальной библиотеки Карелии пройдет встреча с историком, доктором наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексеем Миллером, сообщает министерство культуры республики. Тема лекции — «Политика памяти в России и Европе». Лекция посвящена рассмотрению «политики памяти» — недавно возникшего явления европейской культурной и политической жизни. Что такое «войны памяти»? Кто, с кем и за что воюет? Слушатели лекции узнают об актуальных тенденциях, конфронтациях, утерянных возможностях и формах использования политики памяти. Миллер — автор книг «Наследие империй и будущее России», «Империя Романовых и национализм», «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века)», «Западные окраины Российской империи» и других. По материалам: ptzgovorit.ru