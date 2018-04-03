Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде по новому маршруту 

В Волгограде 8 апреля, в Светлое Христово Воскресение, пройдет традиционный Пасхальный крестный ход. В этот раз он пройдет по новому маршруту, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.
— Торжественное шествие начнется в 16:30 у часовни святого благоверного князя Александра Невского на Аллее Героев, но в этом году крестный ход направится не на Центральную набережную, как обычно, а к строящемуся собору Александра Невского, — рассказали в епархии. — Именно там митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит Пасхальную вечерню.
По традиции в Волгоград из храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибудет благодатный огонь. Сначала его из Иерусалима доставят в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в храме Христа Спасителя. А затем лампада с Благодатным огнем прибудет в Волгоград.