Беременность жены стала сюрпризом для звезды сериалов «Метод» и «Мажор» Дениса Шведова

Супруга звезды сериалов «Метод» и «Мажор» призналась, что еще один ребенок не входил в их ближайшие планы.

«Поехали втроем с дочкой Мирой на море, и там, куда бы мы ни пришли — на пляж, в музей или в кафе, — везде встречали пары с детьми-погодками. Между собой по-доброму иронизировали: посмотри, какие бедные-несчастные родители, а мы — с одним ребенком — еще свободные, счастливые (В декабре их дочери Мирославе исполнилось 1,5 года. — Прим.ред.). По возвращении нам вселенная маякнула: вот, обсуждали других, а теперь другие пообсуждают вас», — цитирует Розовскую журнал Hello!

Денис и Александра решили специально не узнавать пол будущего ребенка. «В момент, когда появится новый человек, тогда мы и узнаем. В какие предполагаемые обстоятельства нас поставит жизнь, в тех и будем играть», — пояснил будущий отец.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото: globallookpress