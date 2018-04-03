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Беременность жены стала сюрпризом для звезды сериалов «Метод» и «Мажор» Дениса Шведова
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Беременность жены стала сюрпризом для звезды сериалов «Метод» и «Мажор» Дениса Шведова 

Passion.ru 27 минут назад
Фото: Passion.ru
Друзья и коллеги поздравляют артиста театра РАМТ, звезду сериалов Дениса Шведова и его жену, актрису Александру Розовскую, с новой беременностью.
Супруга звезды сериалов «Метод» и «Мажор» призналась, что еще один ребенок не входил в их ближайшие планы.
«Поехали втроем с дочкой Мирой на море, и там, куда бы мы ни пришли — на пляж, в музей или в кафе, — везде встречали пары с детьми-погодками. Между собой по-доброму иронизировали: посмотри, какие бедные-несчастные родители, а мы — с одним ребенком — еще свободные, счастливые (В декабре их дочери Мирославе исполнилось 1,5 года. — Прим.ред.). По возвращении нам вселенная маякнула: вот, обсуждали других, а теперь другие пообсуждают вас», — цитирует Розовскую журнал Hello!.
Денис и Александра решили специально не узнавать пол будущего ребенка. «В момент, когда появится новый человек, тогда мы и узнаем. В какие предполагаемые обстоятельства нас поставит жизнь, в тех и будем играть», — пояснил будущий отец.
Присоединяемся к поздравлениям!
Фото: globallookpress
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