Жители 13 муниципалитетов Подмосковья не жаловались на «Доброделе» на чистку кровель зимой

В Госадмтехнадзоре Подмосковья провели анализ поступивших за зиму на портал «Добродел» обращений граждан, жители 13 муниципалитетов не оставили жалоб на очистку от снега кровель зданий, сообщила глава ведомства Татьяна Витушева

«Так, аналитика показала, что за прошедшую зиму на портал «Добродел» не приходило жалоб на неочистку от снега и льда кровель нежилых зданий из 13 муниципалитетов. Это: Бронницы Власиха , Восход, Зарайск , Звездный городок, Кашира Лыткарино , Молодежный, Серебряные Пруды, Шатура , Шаховская, а также Лотошинский и Серпуховский районы», — сказала Витушева.

Она добавила, что также отсутствовали жалобы на неочистку от снега детских игровых площадок из 16 муниципалитетов. Это Дубна, Восход, Зарайск, Звездный городок, Звенигород Луховицы , Озеры, Протвино , Серебряные Пруды, Черноголовка , Шаховская, Электрогорск , Воскресенский, Лотошинский, Серпуховский районы.

«В целом по зимней уборке наименьшее количество жалоб на портал по вопросам нарушений зимней уборки территорий пришло из Звездного городка, Лотошинского района, Серебряных Прудов, Зарайска, Восхода, Шаховской и Ликино-Дулева», — отметила Витушева.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.