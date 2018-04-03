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Госдума приняла проект об отправке призывникам повестки заказным письмом
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Госдума приняла проект об отправке призывникам повестки заказным письмом 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который разрешает направлять призывникам повестки по почте заказным письмом, а также освобождает полицейских от обязанности доставлять граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Автором инициативы, которая была поддержана комитетом ГД по обороне, является первый зампред комитета Андрей Красов (ЕР). Он отметил, что ко второму чтению предполагается внести в законопроект ряд поправок.
Проектом предлагается, сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
Документом также предлагается установить, что повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки заказных писем гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма.
Кроме того, предлагается установить, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военкомат для получения повестки в установленных случаях либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Автор проекта также отмечает, что полномочиями полиции предусмотрено только задержание подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. В этой связи функции органов внутренних дел (полиции) по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях.
Предлагаемые положения законопроекта устраняют данное несоответствие, а именно исключается предусмотренная в настоящее время обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
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