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Захарова: Лондон продолжит врать и изворачиваться по делу Скрипаля
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Захарова: Лондон продолжит врать и изворачиваться по делу Скрипаля 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Британские власти продолжат врать и изворачиваться по так называемому делу Скрипаля, подобное происходило неоднократно. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с сообщениями о том, что специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
"Не удивлюсь, если сейчас или завтра [британский премьер] Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций, — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Disney, а на самом деле они всей этой чуши не произносили. О чем я? О том, что только что руководитель лаборатории «Портон-Даун» рассказал, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", — написала дипломат на своей странице в Facebook.
"А еще о том, что МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений. И, конечно, о том, что лаборатория «Портон-Даун» до сих пор отказывается подтвердить, производили ли они вещество западной классификации «Новичок», — продолжила Захарова.
Она также задалась вопросом о том, какие затем последуют заявления из Лондона. «Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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