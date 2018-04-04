Мария Захарова: Лондон и дальше «будет изворачиваться» по делу Скрипаля

К такому выводу Мария Захарова пришла после того, как специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне

не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены

экс-полковник

ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Мария Захарова уверена, что из-за грубых нарушений в ходе расследования инцидента, а также

из-за поспешных предвзятых обвинений в якобы причастности России , в конечном итоге, Лондон окажется в положении цугцванга.

Тем не менее, по мнению высокопоставленного дипломата, Англия откажется признать свою неправоту и продолжит «изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга».

Президент России Владимир Путин сообщил, что скорость, с которой раскрутили антироссийскую кампанию

из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, вызывает удивление.