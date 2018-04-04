Мария Захарова: Лондон и дальше «будет изворачиваться» по делу Скрипаля 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уверена, что в Великобритании не хотят расследовать инцидент с отравлением экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам спикера внешнеполитического ведомства, Лондон намерен и дальше «врать и изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга».
К такому выводу Мария Захарова пришла после того, как специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне
не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены
экс-полковник
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Мария Захарова уверена, что из-за грубых нарушений в ходе расследования инцидента, а также
из-за поспешных предвзятых обвинений в якобы причастности России, в конечном итоге, Лондон окажется в положении цугцванга.
Тем не менее, по мнению высокопоставленного дипломата, Англия откажется признать свою неправоту и продолжит «изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга».
Президент России Владимир Путин сообщил, что скорость, с которой раскрутили антироссийскую кампанию
из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, вызывает удивление.