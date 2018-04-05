В Пензе подрядчики латают ямы на дорогах за счет собственных средств

В минувшую среду, 4 апреля, пресс-служба администрации Пензы предупредила автомобилистов о ямочном ремонте дорог на улицах Гагарина и Нейтральной. В мэрии подчеркнули, что подрядные организации приводят в порядок вышеназванные дороги за счет собственных средств.

По информации МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», ямы на улице Гагарина за счет собственных средств заделывает подрядчик ООО «Магистраль». Другая подрядная организация — ООО «ДСУ № 1» — устраняет дефекты дорожного полотна на улице Нейтральной.

«Работы проводятся для поддержания улиц в проезжем состоянии до начала выполнения работ согласно заключенного контракта по приоритетной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», — уточнили в пресс-службе городской администрации.