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В Пензе подрядчики латают ямы на дорогах за счет собственных средств
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В Пензе подрядчики латают ямы на дорогах за счет собственных средств 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В минувшую среду, 4 апреля, пресс-служба администрации Пензы предупредила автомобилистов о ямочном ремонте дорог на улицах Гагарина и Нейтральной. В мэрии подчеркнули, что подрядные организации приводят в порядок вышеназванные дороги за счет собственных средств.
По информации МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», ямы на улице Гагарина за счет собственных средств заделывает подрядчик ООО «Магистраль». Другая подрядная организация — ООО «ДСУ № 1» — устраняет дефекты дорожного полотна на улице Нейтральной.
«Работы проводятся для поддержания улиц в проезжем состоянии до начала выполнения работ согласно заключенного контракта по приоритетной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
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