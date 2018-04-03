Чижов заявил, что постпредство РФ при ЕС не испытывает затруднений в контактах в Брюсселе 

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты не испытывают затруднений в контактах с ЕС в Брюсселе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» во вторник.
"Мы не испытываем каких-то на сегодняшний день затруднений в контактах. Контакты проводятся. Естественно, в тех рамках, которые были очерчены уже несколько лет назад, когда в результате позиции Евросоюза архитектура нашего сотрудничества и обменов была заморожена", — пояснил постпред РФ.
"Тем не менее политический диалог не прерывался, и я надеюсь, не прервется. Работа идет", — заключил Чижов.