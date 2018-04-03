Депутаты объяснили Медведеву необходимость запрета на возврат товаров из магазинов

По большому счёту и с оговорками

Инициатором законопроекта о запрете является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая . В январе 2018 года она внесла документ на рассмотрение Думы. Однако отзыв Правительства на поправки так и не поступил, что нарушает регламент.

Убеждая премьер-министра в необходимости поддержать инициативу, коммунисты сообщили ему о многочисленных обращениях производителей с просьбой защитить их от произвола торговых сетей. По данным авторов законопроекта, потери довольно высокие: хлебопекарным предприятиям возвращают до 50 процентов продукции, производителям мяса — до 30 процентов.

«В деньгах это в общем-то большие суммы. Но и главное, что это геноцид в отношении отечественного товаропроизводителя. У нас много иностранного продовольствия, но зарубежным производителям не возвращают, а нашим возвращают — это безобразие», — возмутился Владимир Кашин.

По его словам, реакция Дмитрия Медведева на обращение депутатов была положительной. «По большому счёту, он скорее с нами, чем против нас», — полагает глава думского Комитета по аграрным вопросам.

С тем, что нужно положить конец практике возврата нереализованной продукции производителям, ранее согласились в Минсельхозе Роспотребнадзоре . С оговорками к этой идее склоняется и Федеральная антимонопольная служба . Также её положительно оценивают сами производители, главным образом хлебопекарные и кондитерские предприятия, для которых возврат продукции является наиболее острой проблемой.

С заботой о качестве

leftОколо 5миллиардов рублейсмогли сэкономить производители за первое полугодие 2017 года благодаря добровольному отказу торговых сетей от практики возврата товаров.

«Во всех регионах одинаково признают возврат нереализованной продукции как прямой ущерб производителю и как дискриминационную практику», — отмечала в ноябре прошлого года инициатор законопроекта Ирина Яровая.

Действующие законы в принципе запрещают ретейлерам возвращать товар поставщикам и производителям. Однако они находят лазейки и фактически склоняют производителей соглашаться на не самые честные условия. А тем деваться некуда — иначе у них просто не закупят товар, констатируют законодатели.

Чтобы выжить, производители вынуждены экономить: сокращать штат или ассортимент, объём производства, повышать цены или снижать качество продукции. В общем-то любая из таких мер не лучшим образом сказывается на российской экономике и потребителях. «Поэтому запрет на возврат — это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене», — убеждена Ирина Яровая.

Хлебопёки сами договорились с сетями

Стоит отметить, что действующие законы позволят применить проектируемые нормы в отношении только тех поставщиков и ретейлеров, чья выручка за последний год превысила 400 миллионов рублей. На это обратил внимание Комитет Госдумы по аграрным вопросам в своём заключении о законопроекте.

Во всех регионах одинаково признают возврат нереализованной продукции как прямой ущерб производителю и как дискриминационную практику. В то же время крупные участники рынка ранее стали добровольно отказываться от возврата непроданных товаров. Этого добилась Ассоциация компаний розничной торговли, по инициативе которой в 2016 году ретейлеры подписали меморандум о взаимопонимании с Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). По данным СМИ, это соглашение поддержали Х5 Retail Group «Магнит» , «Лента», Metro и «О`Кей».

Несколько месяцев назад президент РОСПиК Юрий Кацнельсон отчитался об успехе предпринятых мер: за первое полугодие 2017 года благодаря отказам от возвратов хлебопекари смогли сэкономить около пяти миллиардов рублей.