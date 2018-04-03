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Эксперт оценил результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества
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Эксперт оценил результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества 

RT на русском 55 минут назад
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал заявление британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери. «Это ровным счетом ничего не изменит. Руководитель военной лаборатории снял с себя ответственность за определение страны происхождения (вещества. — RT). Его специалисты определили химическую формулу, провели идентификацию и сравнения, а дальше передал эстафету правительству, а „мы больше ничего сказать не можем“. Это как раз посыл европейским лидерам, которые поддержали в едином эмоциональном порыве позицию Терезы Мэй, и её призыв выслать дипломатов. Они сначала поддержали, а сейчас, видимо, требуют каких-то доказательств», — отметил Манойло.
По словам эксперта, даже этот результат экспертизы Мэй попытается использовать в качестве доказательства.
«Первый результат появился, он ничего не доказывает. Неизвестно, как это вещество попало на место совершения преступления. Но это уже какая-то фактура, которую Мэй может европейцам предоставить и сопроводить словами, что ведётся большая работа по определению маршрута попадания этого вещества. Трактовать можно, как угодно. Это напоминает элемент агонии со стороны Терезы Мэй», — заключил Манойло.
Ранее в британской лаборатории заявили, что специалисты не сумели установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
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