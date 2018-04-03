Разрешение Роскомнадзора больше не понадобится для ввоза в Россию радиоэлектронных средств 

Получать разрешение Роскомнадзора для ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств — охранных сигнализаций, слуховых аппаратов, радиомикрофонов и радиоприёмников — возможно, скоро будет не нужно.
Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении. Его авторами выступили сенаторы Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой.
В инициативе сказано, что развитие технологий в области телекоммуникаций сопровождается ежегодным приростом ввозимых в страну радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ).
Сейчас они не могут попасть на российскую территорию без лицензии на импорт товаров, выдаваемой Минпромторгом и разрешительных документов Роскомнадзора. Это занимает много времени, создаёт дополнительные административные барьеры и увеличивает нагрузку на бизнес.
Если депутаты примут проект в трёх чтениях, то РЭС и ВЧУ гражданского назначения в случае соответствия требованиям их наименования, типа, модели и технических характеристик будут ввозиться без получения дополнительного заключения.
Важно также, чтобы они были включены в реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ.