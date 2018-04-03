Разрешение Роскомнадзора больше не понадобится для ввоза в Россию радиоэлектронных средств

Получать разрешение Роскомнадзора для ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств — охранных сигнализаций, слуховых аппаратов, радиомикрофонов и радиоприёмников — возможно, скоро будет не нужно.

Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении. Его авторами выступили сенаторы Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой.

В инициативе сказано, что развитие технологий в области телекоммуникаций сопровождается ежегодным приростом ввозимых в страну радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ).

Сейчас они не могут попасть на российскую территорию без лицензии на импорт товаров, выдаваемой Минпромторгом и разрешительных документов Роскомнадзора. Это занимает много времени, создаёт дополнительные административные барьеры и увеличивает нагрузку на бизнес.

Если депутаты примут проект в трёх чтениях, то РЭС и ВЧУ гражданского назначения в случае соответствия требованиям их наименования, типа, модели и технических характеристик будут ввозиться без получения дополнительного заключения.

Важно также, чтобы они были включены в реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ.