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Разрешение Роскомнадзора больше не понадобится для ввоза в Россию радиоэлектронных средств
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Разрешение Роскомнадзора больше не понадобится для ввоза в Россию радиоэлектронных средств 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Получать разрешение Роскомнадзора для ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств — охранных сигнализаций, слуховых аппаратов, радиомикрофонов и радиоприёмников — возможно, скоро будет не нужно.
Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении. Его авторами выступили сенаторы Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой.
В инициативе сказано, что развитие технологий в области телекоммуникаций сопровождается ежегодным приростом ввозимых в страну радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ).
Сейчас они не могут попасть на российскую территорию без лицензии на импорт товаров, выдаваемой Минпромторгом и разрешительных документов Роскомнадзора. Это занимает много времени, создаёт дополнительные административные барьеры и увеличивает нагрузку на бизнес.
Если депутаты примут проект в трёх чтениях, то РЭС и ВЧУ гражданского назначения в случае соответствия требованиям их наименования, типа, модели и технических характеристик будут ввозиться без получения дополнительного заключения.
Важно также, чтобы они были включены в реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ.
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