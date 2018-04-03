7 главных заблуждений о современных проекторах

7 главных заблуждений о современных проекторахСразу о том, что сподвигло на написание статьи: у многих слово «проектор» прочно ассоциируется с громоздким агрегатом для школы, проведения лекций в институте, показа слайдов и монотонных презентаций.

Вот только время не стоит на месте, и современный проектор легко можно сделать полноценным домашним центром развлечений (ну или ключевой его частью).

А продемонстрировать возможности проекторов решили необычным способом — путем развеивания семи самых популярных мифов, которые часто останавливают покупателей от приобретения проекторного оборудования для дома.

Поехали.

1. Домашние проекторы не дают качественного изображения в светлом помещении

Многие опасаются, что в родных четырех стенах толку от проектора будет мало, мол, картинка будет блеклая и все такое.

Очень однобокое утверждение. Правильно будет сказать, что не все проекторы одинаково хороши в светлом помещении.

Как понять, подойдет ли приглянувшаяся модель проектора для светлой гостиной? Довольно просто — достаточно найти в характеристиках такой параметр как яркость.

Проекторы с яркостью от 2000 люмен и выше специально созданы для работы в условиях умеренной освещенности. Чем светлее в помещении, тем яркость должна быть выше — тогда картинка будет сочной и четкой. Совсем удачный вариант — проектор с яркостью в районе 3000 лм. Яркости такого проектора хватит даже с запасом.

Проекторы с яркостью 1500 люмен и ниже лучше «проявят» себя в специально подготовленном затемненном помещении, которое ещё часто величают «домашним кинотеатром». Знакомое название, правда?

К примеру, проектор для дома Epson EH-TW5400 выдает картинку яркостью 2500 люмен и разрешением Full HD. В сочетании с высокой контрастностью 30 000:1 это позволяет получить яркое изображение с глубоким черным цветом в темноте или просто яркую картинку в освещенной комнате.

P. S. Кстати, еще одна возможность увеличить яркость картинки днем — использовать специальный световозвращающий экран (можно такой сделать и самому). На Youtube есть множество видеороликов, посвященных этой теме, но это, как говорится, по желанию.

2. Разобраться в технологиях современного проектора нереально

Все слишком сложно (на самом деле, нет).

Сегодня старейший электронно-лучевой способ визуализации практически не используется в проекторах, на его замену пришли сразу несколько технологий:

Жидкие кристаллы на просвет (технология 3LCD). Проекторы дают хорошую яркость изображения и большое количество оттенков.

Микрозеркала (технология DLP). Проекторы выдают картинку с высоким контрастом и делают акцент на черном, часто — в ущерб качеству цветопередачи.

Жидкие кристаллы на отражение (технологии LCOS, D-ILA, SXRD, 3LCD Reflective). Проекторы создают яркую картинку с высокой контрастностью, но отличаются не очень демократичными ценами.

В итоге, если реально оценивать покупку проектора для дома, в ходу две технологии: 3LCD и DLP. Главное отличие — в принципе формирования картинки. Вот довольно наглядное видео, рассказывающее о преимуществах и недостатках каждой из технологий.

3. К проекторам требуется покупка дополнительной акустики

Проекторы — это множество дополнительных трат?

Все зависит от личных предпочтений. Кому-то достаточно будет встроенного звука, который имеется у большинства проекторов, кроме инсталляционных и домашних премиум-класса. Чаще всего речь идет об одном динамике мощностью от 2 до 16 Ватт. Пример — Epson EH-TW6700, он оснащен встроенными стереодинамиками в задней части корпуса.

А кому-то подавай качественную акустику. Такие покупатели часто сами уже хорошо разбираются «в теме», поэтому в этом посте мы им точно не советчики в том, что касается звука.

4. Подстроить проектор под свое помещение — настоящая головная боль

Нужна ли комната с идеальными размерами?

Большинство моделей проекторов обладают приличным уровнем зума (читай: «изменения фокусного расстояния»), который позволяет согласовать размер проекции с параметрами экрана, не передвигая проектор ближе и дальше от стены. Кроме того, некоторые проекторы имеют гибкую ручную настройку сдвига объектива. Есть и такие, что оснащены автоматической вертикальной коррекцией геометрии.

Это дает большую свободу в настройке изображения.

Например, с того же Epson EH-TW6700 можно получить геометрически правильное изображение на стене меньше, чем за минуту, с помощью широкого диапазона сдвига линз, оптического зума, вертикальной и горизонтальной коррекции трапецеидальных искажений.

А есть и такой тип проектора, что ставится непосредственно возле стены. Например, лазерный ультракороткофокусный Epson EH-LS100 будучи установленным на тумбу создаст изображение диагональю 90 дюймов на расстоянии всего 53 (!) см от стены.

Если что, у Epson есть проекционный калькулятор, который позволяет прикинуть параметры проектора и «примерить» его для своего помещения.

5. Посмотреть на проекторе фильм с ноутбука — проблема

Многие уверены, что перед кинопросмотром нужно будет устраивать танцы с бубнами.

Современные проекторы можно легко подключить к домашней сети, некоторые модели также поддерживают беспроводное подключение. Т.е. к проекторам без проблем подключаются не только любой компьютер из сети, но и мобильные устройства и игровые приставки, откуда можно демонстрировать фото или видеоконтент, ну и играть, конечно, на большом экране-то.

Кроме того, у все большего числа проекторов появляется возможность подключения USB-флешек.

6. Нормальные проекторы стоят космических денег

Один из самых распространённых мифов.

На самом же деле, цены на современные проекторы массового производства вполне сравнимы с телевизорами не самых больших диагоналей.

Например, универсальный проектор EH-TW610 с HD разрешением (1920×1080), яркостью 3000 люмен, возможностью передачи изображения по беспроводной сети Wi-Fi стоит в районе 47000 рублей. Ресурс лампы этой модели, в частности, позволяет смотреть по фильму каждый день на протяжении 11 лет.

При этом нужно помнить, что проектор — это универсальное решение. Его достаточно отдалить от стены (или крутануть рычажок «зума»), чтобы получить изображение той диагонали, которая требуется, хоть сто, хоть двести дюймов и выше. С телевизором так не получится. Ну, а стоимость телеков с диагональю 80+ дюймов вы можете сами оценить на любом прайс-агрегаторе.

Короче говоря — нет. Уже давно не стоят.

7. Качественное видео на проекторе не посмотришь

И 3D тоже.

Сейчас на рынке полно моделей с разрешением 1280 х 720 и Full HD-аппаратов с матрицами, имеющими разрешение 1920 х 1080 точек. Например, маркировка «HD Ready» на проекторах — это признак качества устройств, способных обрабатывать и отображать сигналы High Definition (высокой четкости).

Но нужно помнить, что разрешение напрямую влияет на четкость изображения. Поэтому при размере экрана шириной от 3 м рекомендуется использовать проекторы с разрешением как минимум Full HD, так как только они способны обеспечить детальную картинку на большой площади экрана.

Большинство современных проекторов способны конвертировать стандартное 2D-видео в 3D-формат. А выводить контент в 3D-режиме большинство проекторов в состоянии благодаря высокому запасу яркости (ибо не секрет, что в 3D-очках яркость картинки заметно снижается, поэтому нужно компенсировать).

Бонус-миф №8: Этой статьей вы хотите «впарить читателям проекторы Epson»

Давайте начистоту: бренд Epson уже несколько десятков лет выпускает свои аппараты, и они совершенно замечательно продаются именно потому, что «доставляют» то, что обещает производитель: высокую яркость и сочную картинку большой диагонали за разумные деньги (плюс всякие дополнительные фишки, если требуются).

Само собой, читателю решать, какой проектор выбрать. Наше дело — рассказать, что современный проектор — это не «диапроектор времен СССР», а мультимедийное устройство, которое за адекватные деньги позволяет получить экран диагональю хоть во всю стену.

Мелочь, а приятно.

Так что, удачного выбора и приятного просмотра!