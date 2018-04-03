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watchOS 4.3 могут превратить в «кирпич» Apple Watch первого поколения
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watchOS 4.3 могут превратить в «кирпич» Apple Watch первого поколения 

Apple Insider 51 минуту назад
Фото: Apple Insider
Обновление до watchOS 4.3 может становиться причиной зависания Apple Watch первого поколения на стадии включения. Это следует из материалов официального форума технической поддержки Apple. По словам пользователей, часы просто замирают, демонстрируя на экране логотип компании.
Проблема проявляется при ручной перезагрузке или после отключения Apple Watch из-за полной разрядки аккумулятора. Подключение к сети электропитания активирует часы, но что-то препятствует полной загрузке операционной системы вне зависимости от времени, проведенного ими на зарядке.
«Я поставил часы на зарядку и занялся своими делами, — пишет пользователь с ником tfd1978. — Когда я вернулся спустя 50 минут, они продолжали показывать логотип яблока. Я перепробовал все [чтобы включить часы]. Даже жесткий сброс не дал результата. Тем же вечером, вернувшись с работы я попробовал включить их, и все получилось!».
Аналогичная проблема наблюдается у владельцев часов со всего мира. Беглый поиск показал как минимум три дискуссии на форуме техподдержки Apple, касающихся зависания Apple Watch после перезагрузки, и несколько жалоб от пользователей форума 4PDA. Все они отмечают, что вернуть часы к «жизни» удается только после двух-трех попыток жесткой перезагрузки.
На момент выхода публикации Apple никак не комментирует наличие проблемы. В связи с этим рассчитывать на ее экстренное устранение практически не приходится. Поэтому, если вы еще не обновили свои Apple Watch до watchOS 4.3, настоятельно рекомендуем отложить эту процедуру по крайней мере до выхода следующего обновления.
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