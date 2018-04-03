Исаев: В России необходимо повысить производительность труда

На прошлой неделе на страницах "Российской газеты" я писал о планируемом расширенном собрании фракции "Единая Россия" с участием федеральных министров, на котором будут обсуждаться итоги нашей совместной работы и общие задачи по реализации Послания президента. Это собрание состоится 6 апреля.

Одна из дискуссионных площадок будет посвящена вопросам развития экономики.

Отмечу, что в последние годы экономическая устойчивость России существенно укрепилась: уменьшилась ее зависимость от колебаний цен на энергоносители, увеличился объем золотовалютных резервов. Кроме того, значительно снизился уровень инфляции. Если в 2015 году он составлял почти 13%, то сейчас — всего лишь около 2%. Это способствует сохранению реальных доходов граждан и уменьшению процентных ставок по кредитам.

Однако многое еще предстоит сделать. В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин говорил о том, что нашей стране необходимо закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира и к 2025 году увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

Для достижения поставленных целей, во-первых, нужно повысить производительность труда. Это, как сказал президент, надо сделать на новой технологической, управленческой и кадровой основе. Если производительность труда в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других важнейших отраслях будет расти на уровне не ниже 5% в год, то существенно увеличатся зарплаты граждан и потребительский спрос, который является одним из главных двигателей экономического развития.

Во-вторых, необходимо активнее привлекать инвестиции. К сожалению, пока их объем недостаточен. Сейчас, по данным Росстата, на инвестиции приходится лишь 21% ВВП. В условиях затрудненного доступа к внешним финансовым ресурсам следует сосредоточить усилия на поиске внутренних источников инвестирования и довести объем вложений до 25-27% от ВВП. Именно такая задача ставилась в майских указах президента. Инвестиции надо направлять в первую очередь на модернизацию и технологическое перевооружение производств. Тогда в среднем каждое второе предприятие в течение года будет осуществлять технологические изменения, и постепенно произойдет полное обновление промышленности.

В-третьих, необходимо развивать предпринимательство. Владимир Путин заявил, что к 2025 году вклад малого бизнеса в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых в нем вырасти более чем на 30% и достигнуть 25 миллионов человек. Для выполнения этой задачи недавно началась реализация программы, по которой малый и средний бизнес получили возможность брать кредиты по ставке 6,5% годовых. Эта программа обязательно будет продолжена.

В-четвертых, за шесть лет нужно удвоить объем несырьевого экспорта. В частности, мы планируем значительно увеличить поставки продовольствия и продукции машиностроения за границу. Это можно сделать за счет снятия административных барьеров и создания режима наибольшего благоприятствования для компаний, выходящих на внешние рынки.

Что касается ситуации в сельском хозяйстве, то она кардинальным образом изменилась при Владимире Путине. В начале 2000-х годов мы сильно зависели от поставок импортного продовольствия, а сегодня Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром и картофелем. Следующий шаг — повышение самообеспеченности нашей страны говядиной, молоком и овощами.

Также необходимо уделять особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий.

Все эти темы мы намерены подробно обсудить с профильными министрами на расширенном собрании фракции послезавтра.