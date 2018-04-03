ГД поддержала проект об установлении правительством РФ перечня стратегически важных товаров и ресурсов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий утверждение правительством РФ перечня стратегически важных товаров и ресурсов, а так же их крупного размера. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Законопроектом вносятся изменения в примечания, устанавливающие, что крупный размер стратегически важных товаров и ресурсов для данной статьи утверждается правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что преступные группы и отдельные лица предпринимают попытки перемещать части и дериваты бурого медведя через государственную границу РФ небольшими партиями. Данные действия не могут быть квалифицированы как преступные. Поэтому, согласно документу, необходимо установить перечень стратегически важных товаров и ресурсов правительством страны.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации» направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия контрабанде частей и дериватов диких животных», — уточняется в документе.