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ГД поддержала проект об установлении правительством РФ перечня стратегически важных товаров и ресурсов
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ГД поддержала проект об установлении правительством РФ перечня стратегически важных товаров и ресурсов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий утверждение правительством РФ перечня стратегически важных товаров и ресурсов, а так же их крупного размера. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Законопроектом вносятся изменения в примечания, устанавливающие, что крупный размер стратегически важных товаров и ресурсов для данной статьи утверждается правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что преступные группы и отдельные лица предпринимают попытки перемещать части и дериваты бурого медведя через государственную границу РФ небольшими партиями. Данные действия не могут быть квалифицированы как преступные. Поэтому, согласно документу, необходимо установить перечень стратегически важных товаров и ресурсов правительством страны.
Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» — глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и заместитель председателя комитета Михаил Кузьмин, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации» направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия контрабанде частей и дериватов диких животных», — уточняется в документе.
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