УФАС выявил нарушения при торгах на работы по содержанию фонтанов в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде нарушили порядок проведения электронного аукциона на обслуживание и содержание уличных фонтанов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Профмеханика» на действия МКУ «Благоустройство Сергиев Посад» и МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского района Московской области» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по обслуживанию и содержанию в зимнее и летнее время фонтанов на территории городского поселения Сергиев Посад.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Профмеханика» обоснованной», — говорится в сообщении.