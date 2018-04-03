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УФАС выявил нарушения при торгах на работы по содержанию фонтанов в Сергиевом Посаде
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УФАС выявил нарушения при торгах на работы по содержанию фонтанов в Сергиевом Посаде 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Сергиевом Посаде нарушили порядок проведения электронного аукциона на обслуживание и содержание уличных фонтанов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Профмеханика» на действия МКУ «Благоустройство Сергиев Посад» и МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского района Московской области» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по обслуживанию и содержанию в зимнее и летнее время фонтанов на территории городского поселения Сергиев Посад.
«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Профмеханика» обоснованной», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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