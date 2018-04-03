«Виновница» развода Серова с женой впервые за долгие годы прервала молчание

Обсуждение семейных драм в жизни Александра Серова не прекращается. Пока на одном канале рассказывают о дочери артиста, которую считали мертвой, на другом — выясняют какие отношения были у Серова с его женой в последние годы их совместной жизни. В одном из интервью Елена Стебенева рассказывала, что однажды в порыве гнева певец очень сильно ее избил. Дочь Серова — Мишель вызвала отца на детектор лжи, чтобы проверить, на самом ли деле он поднимал руку на мать или нет. В эфире программы «На самом деле» Александр вспомнил, что семейные конфликты действительно были. Елена его тогда очень ревновала, критиковала его поведение, однако факт избиения артист так и не признал.

Мишель Серова вызвала отца на детектор лжи/Фото: кадр из передачи

В студии также появилась девушка, к которой, собственно, и ревновала Стебенева. Елена Небоялова познакомилась с Серовым в возрасте 19 лет. Артист помогал ей с записью первой песни, а также буквально спас ее, когда та попала в жуткую аварию. «Нам позвонили вечером, сказали, что Лена попала в серьезную аварию, она в бессознательном состоянии доставлена в Красногорскую больницу. Тогда там сказали, что вряд ли она доживет до утра. Я позвонила Александру. Он стал дистанционно все решать. Александр организовал реанимобиль. Мы ее перевезли в госпиталь Вишневского… Благодаря тому, что он так поступил, Лена и выжила», — рассказала Наталья, сестра Лены.

Елену Небоялову подозревали в романе с Серовым/Фото: кадр из передачи

Серов не стал скрывать, что на тот момент был влюблен в свою новую знакомую, однако ничего более кроме платонических чувств между ними не было. Правдивость слов артиста подтвердил полиграф. Мишель слова отца задели, девушка считает, что даже такая «измена» могла повлиять на отношения в их семье. Впрочем, в финале эфира выяснилось, что, несмотря ни на что, дочь Серова любит отца больше чем мать, хотя публично и не признает этого.