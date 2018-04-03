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Международная ассоциация исламского бизнеса будет инвестировать в проекты Ингушетии
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Международная ассоциация исламского бизнеса будет инвестировать в проекты Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Филиал Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) открылся в Назрани, организация будет инвестировать в экономические проекты республики, сообщил ТАСС руководитель представительства ассоциации в регионе Магомед Муталиев.
Открытие МАИБ состоялось 16 февраля 2017 года в Москве. Ассоциация создана группой бизнесменов-мусульман во главе с Маратом Кабаевым ради продвижения в бизнес-сообщество идеи социально ответственного предпринимательства и соблюдения этических норм при ведении деловой активности.
"К нам в регион приезжал руководитель МАИБ Марат Кабаев, мы договорились открыть в республике представительство ассоциации. Теперь в Назрани есть филиал МАИБ. Председатель нашего правительства Руслан Гагиев передал Кабаеву [в ходе его визита] папку с проектами, чтобы в МАИБ могли изучить инвестиционную привлекательность нашего региона", — рассказал Муталиев.
По его словам, МАИБ будет инвестировать в различные проекты в регионе, которые будут соответствовать стандартам ассоциации.
"Состоящие в ассоциации бизнесмены готовы инвестировать в проекты наших предпринимателей.
Самое важное условие, чтобы в проекте соблюдались принципы халяльного бизнеса (соответствующего нормам шариата — прим. ТАСС)", — добавил Муталиев.
Представительства МАИБ есть во многих регионах России, в странах СНГ, а также Турции, Саудовской Аравии, Казахстане и Азербайджане, ассоциация сотрудничает с 57 государствами.
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