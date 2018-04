В Chrono Trigger вернётся классический вид

В конце февраля в Steam неожиданно вышла классическая ролевая игра Chrono Trigger. Однако радость поклонников была недолгой: PC-версия оказалась портом с iOS и Android. Игроки жаловались на нечитаемый шрифт, неудобный интерфейс, неаккуратные спрайты и практически не адаптированное управление. И ряд создателей пользовательских модификаций уже принялись «исправлять» неудачный релиз.

Okay yeah, fuck. This is what I was scared of. It's just the phone version ported to Windows. Touch controls and all. pic.twitter.com/ek8KJL94wu

— Fred Wood @ PAX East (@thatsmytrunks) 27 февраля 2018 г.

К счастью, любительские правки могут не потребоваться. Square Enix сообщила, что планирует выпустить три патча, исправляющих недостатки Steam-версии Chrono Trigger. Первый из них выйдет в середине апреля и добавит возможность переключаться между оригинальной графикой и обновлённой. Подробнее о том, что изменит каждый патч, разработчики обещают рассказать ближе к их выходу.

В связи с не совсем удачным стартом ограниченное издание с подборкой обоев и избранными саундтреками не будет изъято из магазина до 30 апреля. По первоначальному плану на его месте должна была уже 2 апреля оказаться обычная версия Chrono Trigger.