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Адвоката приговорили к 30 дням тюрьмы по делу о вмешательстве России в выборы США
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Адвоката приговорили к 30 дням тюрьмы по делу о вмешательстве России в выборы США 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В США вынесен первый приговор по делу о «вмешательстве РФ» в президентские выборы: адвоката Алекса ван дер Цвана осудили на 30 дней тюрьмы. Кроме того, ему предстоит заплатить несколько штрафов на общую сумму в 20 тысяч долларов.
По данным следствия, бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom давал ложные показания ФБР во время расследования. Обвинения в отношении него были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Как сообщает «Интерфакс», Алекс ван дер Цван свою вину в даче ложных показаний признал.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN, прокурор в ходе судебного заседания обратил внимание на то, что ван дер Цван скрыл от следствия важную информацию о том, что бывший советник в предвыборном штабе Дональда Трампа Рик Гейтс «часто контактировал с тем, кого ФБР называет агентом российской разведки Константином Килимником». Как следует из обвинительного заключения, адвокат ван дер Цван удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Подобные действия в США считаются уголовным преступлением.
Алекс ван дер Цван — зять российского бизнесмена Германа Хана, совладельца LetterOne holdings и активов Альфа-групп, 11-го номера в списке "Форбс" за 2017 год.
Ранее Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 13 россиян и три российские компании. Однако доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Москвой не найдено.
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