Росгвардейцы отметили годовщину на родине графа Комаровского

Орле сегодня, 3 апреля, прошли торжественные мероприятия, посвященные 207-ой годовщине со дня образования войск национальной гвардии.

В торжествах приняли участие представители органов власти, руководители силовых структур региона, ветераны, члены семей погибших росгвардейцев, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Почётными грамотами и благодарностями были награждены более 40 росгвардейцев. После выступления начальника Отдела Росгвардии по Орловской области полковника полиции Виталия Шевкунова все присутствующие почтили память погибших гвардейцев минутой молчания.

Матерям, чьи сыновья погибли при исполении служебного долга, вручили цветы и памятные подарки. Праздничную корзину цветов, символ 207-ой годовщины Росгвардии, сотрудники ОМОН возложили к месту захоронения основателя войск национальной гвардии графа Е. Ф. Комаровского в с. Городище Урицкого района Орловской области.