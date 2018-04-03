Кемерово: как спаслись гимнастки из самого очага пожара

"Новые известия" рассказывают историю Любовь Гвоздкова, которая за считанные минуты до «точки невозврата» сумела вывести 10 юных гимнасток из полыхающей огнем «Зимней вишни». В роковой день 25 марта она пригласила всех подруг своей дочки по секции на детский день рождения.

«Девочки ко мне! Держать цепь! Без паники!»

Сизый дым и удушливый запах, стремительно заполняющий зал боулинга, стал сигналом для женщины, чтобы мгновенно прекратить развлечения большой группы 11-летних девчонок на дорожках и направиться к выходу. Здесь нужно пояснить, что именно над их головой с каждой секундой разрастался очаг пожара (уже известно, что открытым пламенем занялось между третьим и четвертым этажами).

На часах 16:05, пожарные расчеты прибывают к стенам ТРЦ, времени для эвакуации, как позже выяснится, у них практически не было. Но внутренняя собранность, дисциплина и умение сосредотачиваться на жизненно важных вещах сослужили добрую службу, а расторопность трех сопровождающих мам, вне всякого сомнения, сохранили жизнь всей девичьей стайке.

— Страшный угар и чад надвигался неумолимо, скорость заполнения была невероятная, он просто окутывал и давил со всех сторон, мы кашляли, но не прекращали движение, — вспоминает Любовь, — и когда я поняла, что девчонки начали поддаваться общей панике, царившей вокруг, метаться, мне ничего не оставалось, как рявкнуть на пределе голоса — «Гимнастика, девочки, стоять, за руки. Держать цепь! За мной на выход!»

И совершенно неудивительно, что жесткий, тренерский, можно сказать тон, Любови и безапелляционность команды включили воспитанную в юных гимнастках высокую исполнительность.

— Мы сцепились и двинулись. Честно говоря, сама я испытывала холод, какой-то ноющий, липкий, почти животный страх. Но виду, как мне кажется, не подавала. И тогда, и сейчас понимала, что боялась не за себя, даже не столько за дочь. В висках и в груди пульсировало до боли только одно. Мне доверили самое дорогое — детей, десять маленьких бесценных жизней, именно я их сюда пригласила, привезла всех. Эта мысль, ответственность за них придала, как мне кажется, сил.

Уже поздним вечером, узнав о масштабе трагедии, родители девочек наперебой звонили Любови Гвоздковой и плача благодарили ее за спасение своих детей. А она, оглушенная произошедшим, все не могла поверить, что все они реально были в полушаге от смерти.

Елена Гайдук и Елена Шамшина так же были в числе сопровождающих группу на дне рождения, вспоминает, что когда они, не помня себя, запрыгивали все в один автомобиль, (и уместились) на голову уже сыпались обугленные фрагменты стекла, обшивки и… шок… упал на асфальт Сережа Москаленко.

— Крики обезумевших людей, рвущиеся из пылающего здания, и вокруг него, вой пожарных сирен, — все превратилось в какой-то невообразимый звериный вой — вспоминает Елена.

В салоне автомобиля при этом была полнейшая тишина. Девочки, неизвестно как уместившиеся на заднем сиденье, молчали, потрясенные трагедией.

Софья Гайдук, 11-летняя победительница январского чемпионата по художественной гимнастике Сибирского федерального округа в Омске чуть поодаль наблюдает за нашей беседой. Она прислушивается и заметно волнуется. Сложно представить, что пережила эта хрупкая, тонкая девочка. Уже 27 марта она встретилась со своими подругами на тренировке в огромном спорткомплексе ГЦС «КУЗБАСС».

— Я знаю, как и что здесь устроено, — говорит девочка. — где и что расположено. Я занимаюсь у тренеров Марины Сергеевны Калюжной и Ирины Юрьевны Бирюковой шестой год, и нас учат, как быстро покинуть тот или иной зал. Мы умеем выбегать за минуту. С любой площадки, — и Софья попыталась улыбнуться. Вышло не очень.

28 марта, в день национального траура, объявленного в стране, вице-президент федерации художественной гимнастики России Александр Брыксин был в Кемерово . Он возложил цветы к месту трагедии и после похорон встретился с родителями и тренерами.

«Разрешите от лица всей федерации художественной гимнастики России и от себя лично сказать вам спасибо за то, что остались живы. Это чудо произошло благодаря спортивной дисциплине и четкому выполнению указаний тренера. Это еще раз подтверждает, что спорт воспитывает и помогает быть человеку более собранным в критических ситуациях», — подчеркнул Брыксин в ходе встречи.