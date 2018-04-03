Нарушителей сроков подачи публичного размещения данных о градостроительстве оштрафуют

За нарушение сроков направления сведений и документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) установят административный штраф.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 3 апреля.

Отмечается, что для должностных лиц он составит от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, а для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамита Мавлиярова, законопроект направлен на установление административной ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления за нарушение сроков направления документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.