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Нарушителей сроков подачи публичного размещения данных о градостроительстве оштрафуют
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Нарушителей сроков подачи публичного размещения данных о градостроительстве оштрафуют 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За нарушение сроков направления сведений и документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) установят административный штраф.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 3 апреля.
Отмечается, что для должностных лиц он составит от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, а для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамита Мавлиярова, законопроект направлен на установление административной ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления за нарушение сроков направления документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
По словам замминистра, положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.
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