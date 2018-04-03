Додон назвал сокращение населения главной проблемой Молдовы

Демографический кризис — проблема номер один в Молдове , заявил во вторник президент Игорь Додон , передает телеканал «МИР 24».

В 1999 году в стране впервые количество смертей превысило рождаемость. Плохая тенденция сохраняется до сих пор. Если ситуацию не изменить, к 2035 году население сократится почти на треть.

«Сегодня, очевидно, что демографическая ситуация в Республике Молдова очень тревожная. Спасение нашего собственного народа от упадка и дезинтеграции должно стать максимальным приоритетом для политического класса. Обращаю ваше внимание, что мы одни из трех стран в мире, которые быстрее всех теряют свое население и остаются без людей», — подчеркнул президент Додон.

Еще одна причина потери населения — миграция. Каждый год Молдову стабильно покидает 1% граждан. По мнению властей, исправить ситуацию можно за счет улучшения социально-экономической ситуации. В частности, создавать рабочие места и сделать доступнее медицину.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ