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Додон назвал сокращение населения главной проблемой Молдовы
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Додон назвал сокращение населения главной проблемой Молдовы 

Мир24 1 час назад
Демографический кризис — проблема номер один в Молдове, заявил во вторник президент Игорь Додон, передает телеканал «МИР 24».
В 1999 году в стране впервые количество смертей превысило рождаемость. Плохая тенденция сохраняется до сих пор. Если ситуацию не изменить, к 2035 году население сократится почти на треть.
«Сегодня, очевидно, что демографическая ситуация в Республике Молдова очень тревожная. Спасение нашего собственного народа от упадка и дезинтеграции должно стать максимальным приоритетом для политического класса. Обращаю ваше внимание, что мы одни из трех стран в мире, которые быстрее всех теряют свое население и остаются без людей», — подчеркнул президент Додон.
Еще одна причина потери населения — миграция. Каждый год Молдову стабильно покидает 1% граждан. По мнению властей, исправить ситуацию можно за счет улучшения социально-экономической ситуации. В частности, создавать рабочие места и сделать доступнее медицину.
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