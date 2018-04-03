Ещё
На полигоне «Кучино» откачали 5 млн кубометров свалочного газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигоне «Кучино» откачали 5 млн кубометров свалочного газа 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полигон «Кучино» в Балашихе готовят к рекультивации. За время дегазации было откачано пять миллионов кубометров свалочного газа. Такие цифры назвал во время встречи с общественниками глава городского округа Сергей Юров.
Обсудили на мероприятии и начавшуюся рекультивацию полигона. Представителям общественности, в число которых в основном вошли жители ближайших к «Кучино» микрорайонов, подробно рассказали о каждом из этапов «преображения» свалки.
В частности, в ближайшее время откосы тела полигона накроют специальными полимерными шторами. Так свалочный газ будет выходить только на факел, а запах уменьшится. Через три месяца на полигон привезут вторую факельную установку. Дополнительная мощность позволит обезвреживать больше газа.
Помимо увеличения мощностей системы дегазации, проект рекультивации предполагает строительство очистных сооружений для фильтрата и укрепление откосов тела свалки. Последний этап будут проводить по секторам, чтобы снимать защитные шторы локально в зоне работ. Это позволит снизить распространение неприятного запаха.
Все тело полигона накроют геосинтетической пленкой, сверху засыплют плодородным грунтом. В результате «Кучино» превратится в большой зеленый холм.
Полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет на месте полигона «Кучино» создадут современный парк.
Ранее глава городского округа Сергей Юров сообщил о начале рекультивации свалки. Все необходимые экспертизы уже проведены. Сначала у подножия полигона будет установлена система сбора фильтрата. Будут пробурены горизонтальные отверстия, так называемый лучевой дренаж. Фильтрат будет собран в закрытый резервуар, через который попадет в очистное сооружение.
360tv.ru: последние новости
Tele2 запустил тарифный конструктор для своих абонентов. Теперь они сами определят, за что платить Туристическая полиция появится в городах‐участниках ЧМ‐2018 Послы трех государств прибыли в российский МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу87
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США82
Новая должность Тулеева и другие события дня18
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»87
Украина нарвалась на Черноморский флот729
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение