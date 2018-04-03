Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал

Знаки отличия для заключенных в Удмуртии , визит к мумии в Омске и нашествие оленей на трассу Надым Салехард . Обзор региональных новостей от Dni.Ru

"Пластиковая" водка появилась в Приморском крае . Во всяком случае, в этом убеждены дальневосточные специалисты по народному продукту. Встревоженные слухами о том, что китайский рис в магазинах изготавливается из пластика, они решили присмотреться повнимательнее и к «жидкому хлебу». О результатах эксперимента рассказал житель Владивостока . По его словам, сомнения в аутентичности продукта появились уже после четвертой бутылки. Тогда дегустаторы решили изменить условия испытаний — и подожгли водку. По словам экспериментаторов, горела жидкость слишком ярко — так что, скорее всего, все же синтетика, пишет Newizv.ru

Год условно получила жительница Чертковского района Ростовской области . Суд установил, что с 2016 по 2017 годы женщина заставляла детей выпрашивать деньги у прохожих. «Это негативно сказалось на нравственном и психическом развитии несовершеннолетних», приводит сообщение прокуратуры Rostovgazeta.ru.

В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по канату. Видео выложили пользователи социальных сетей.

На видеозаписи видно, что канатоходец использует страховку. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и упал, передает Inkazan.ru.

Друзей надо навещать чаще. Только в конце марта собрался в гости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года, житель села Комсомольское Шербакульского района. Подойдя к дому, мужчина увидел в окне странный силуэт и вызвал полицию. Высадив дверь, они обнаружили мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. По данным экспертизы, мужчина скончался примерно 3-4 недели назад, следы насильственной смерти отсутствуют. Погибший больше 10 лет жил один и любил выпивать в одиночестве, пишет "Город55"

Знаками отличия награждены заключенные в исправительной колонии №6 в Удмуртии. Им предоставили возможность сдать нормативы ГТО. Желание пройти испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость высказали десять осужденных. Принимать комплекс в колонию выехала специальная комиссия. Пройти первый этап удалось всем участникам. Следующее испытание назначено на июнь, сообщает Udm-info.ru

Рабочего предприятия ЕВРАЗ НТМК намотало на механизм вала в колесобандажном цехе. По официальной информации, в результате происшествия на металлургическом комбинате Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча. Как рассказывают свидетели, если бы они не услышали крик и не остановили машины, конец был бы трагичным, передает TagilCity.ru.

13 населенных пунктов попали в зону затопления в Еланском районе Волгоградской области . По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопленными оказались 2166 придомовых территорий в 18 населенных пунктов, в которых проживает 4512 человек, в том числе 670 детей. Вода залила 168 домовладений, отмечает портал Novostivolgograda.ru.

Сотни оленей блокировали автомобильную трассу Надым — Салехард. Очевидцы засняли на камеру целое стадо, которое неожиданно появилось на дороге

Несколько сотен животных обошли автомобиль очевидцев и ушли в лес. Комментаторы видео в соцсетях пояснили, что подобное на Ямале встречается часто. Ситуация намного опаснее, когда подобное происходит в городе, сообщает Nashgorod.ru.