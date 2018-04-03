Минстрой предлагает не размещать детские комнаты в ТРЦ выше второго этажа. Эксперты считают, что проблема не в этом 

Глава ведомства Михаил Мень напомнил, что соответствующее требование к детским зонам предусмотрено строительными нормами и правилами. По мнению экспертов, системную проблему с помощью очередной инструкции не решить. Фото: www.muravejnik.com «Детские комнаты в торговых центрах должны размещаться не выше второго этажа и не дальше 20 метров от аварийного входа, — сказал министр журналистам в кулуарах итоговой коллегии ведомства, когда речь зашла о трагедии в кемеровском ТРЦ „Зимняя вишня“. — Все остальное — это нарушение, и за этим должны пристально следить контролирующие органы в субъектах», — резюмировал он. Фото: www.misanec.ru Чиновник напомнил, что соответствующее требование к детским зонам предусмотрено строительными нормами и правилами. В то же время, по его словам, при согласовании проектов ТРЦ зачастую применяются специальные технические условия (СТУ) для конкретного объекта капитального строительства, которые согласуются регионами в индивидуальном порядке. Однако требования к детским комнатам не относятся к тем параметрам, которые могут меняться при применении СТУ, пояснил Михаил Мень (на фото). «Незнание не освобождает от ответственности. Ни одно СТУ без согласования с пожарной службой не применяется», — подчеркнул глава ведомства. Фото: www.konkovomedia.ru Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (на фото) заявил о предложении размещать кинозалы исключительно на нижних этажах торговых центров. Парламентарий сообщил, что сейчас «обсуждается вопрос о переформатировании деятельности торговых центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах». Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Да, придется работать в этом направлении, но безопасность превыше всего», — заключил Выборный. Портал ЕРЗ попросил прокомментировать эту тему признанных экспертов в сфере строительства и архитектуры. Вот какое мнение высказал президент Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) Шота ГОРДЕЗИАНИ (на фото). «В последнем воскресном выпуске программы „Время“ были приведены красноречивые цифры по количеству погибших на пожарах в расчете на 100 тыс. населения: в РФ это 5 человек, в США, где в год фиксируется миллион пожаров, — всего 1 человек, а в Германии и того меньше: 1 человек — не на 100 тыс., а на 200 тыс. населения. По этому показателю мы находимся на уровне африканских стран, — сетует эксперт. — Так что дело не в том, где мы разместим кинотеатры и детские зоны. Их можно и на первом этаже, прямо на земле разместить, и все равно там люди могут погибнуть, если двери запереть или другие требования не соблюдать. Похоже, опять у нас все уходит в какие-то мелочи, детали: этаж, выход и пр. У нас нет системы ответственности и контроля в целом, вот в чем беда! Ну, перенесем мы кинотеатры и детские зоны на первый этаж, в подвал, и что? Точно так же закроют двери, точно так же пожарный придет раз в три года, а за вопросами пожарной безопасности будет следить „своя“ фирма. Местные уколы, как говорится, смертельно больного не спасут. Хорошо или плохо — кинотеатр на первом этаже? Наверное, хорошо. Например, детские сады не разрешают строить выше второго этажа, за исключением крупных городов, где на третьем этаже могут размещаться только службы, но не дети. А хорошо или плохо — кинотеатр на четвертом этаже? Я не знаю. Если там все нормально организовано — например, предусмотрен свободный выход на улицу по пандусу, то почему бы и нет? При пожаре открываются двери, зрители спускаются по широкому пандусу на улицу, и все целы. У нас есть СП „Здания многоквартирные многоэтажные“, при этом отдельного свода правил „Здания многофункциональные“ нет. А ведь это совершенно самостоятельный вид зданий, со своими требованиями и нормативами. По такому документу и нужно проектировать подобные объекты! Я сторонник кардинального решения проблем. Создайте такой СНиП, и запишите там все в одном своде — все, что нужно в таких зданиях, все требования. А отступления от этих норм будут считаться отступлениями от закона. Вот как надо сделать! А так… Сегодня записали где-то один этаж, завтра — второй. А где все это проектировщик будет искать? Есть вопрос — вот и решите его один раз, но так, чтобы всем было понятно», — заключил эксперт. Своим видением проблем с порталом ЕРЗ поделился народный архитектор РФ, доктор архитектуры, академик РААСН, президент Союза архитекторов России (2008—2016) Андрей БОКОВ (на фото): Фото: www.bel.ru «Сводить все к этажности — мягко говоря, неправильно, — подчеркнул специалист. — Дело не в этажах. Мы должны сделать так, чтобы таких трагедий больше не было, чтобы не погибали наши дети, чтобы мы не теряли на пожарах на порядок больше, чем в развитых странах. А пока у нас на МЧС тратятся огромные средства, целая армия людей там работает, а результаты — крайне скромные. И подход к этой проблеме руководства Минстроя, честно скажу, лично меня удручает. Не дай Бог, все опять сведется к выдаче очередной инструкции — на сей раз о размещении детских комнат на первом этаже. Надо систему менять, а не детскую комнату по этажам двигать. Сегодня это сделаем — завтра они опять закроют двери… Если ничего не делать, эти системные вещи будут всплывать дальше и дальше. Это гонка за ускользающей тенью. Следующую аварию предсказать невозможно. Но она произойдет — в другом месте, но по тем же, базовым, причинам. Фото: www.trade-help.com Открою „страшную тайну“: такие центры во всем мире уже не строят, а кое-где построенные закрывают, например, в Корее и Китае. Почему? Потому, что этот тип общественного здания, сооружения себя уже исчерпал. И он в принципе нехарактерен для большого города. Напомню, что данный тип сооружения возник в свое время в США на вылетных магистралях, которые обслуживают гигантские американские пригороды, куда съезжаются люди на машинах, где огромные паркинги и все дела — в одном месте. Где детей можно оставить в кинотеатре или в детской комнате, пока их родители шопингом занимаются. А для центра города это абсолютно противоестественно. Полгода назад, будучи в Сеуле, я слушал, как местный мэр по этому поводу выступал. Он рассказывал, что главной задачей городских властей сейчас является диверсификация жилого фонда, переход от больших домов к меньшим. А параллельно с этим будут ликвидироваться все эти гигантские торгово-развлекательные комплексы, которые будут перепрофилироваться в какие-то места приложения труда и т.д. Понимаете, это уже прошлая жизнь, а мы опять плетемся в хвосте. Это вопрос политики, прежде всего градостроительной. Той политики, которой должен заниматься Минстрой, но не занимается ею в силу целого ряда объективных и субъективных причин. А в итоге эти гигантские комплексы, которым в городах вообще не место, продолжают возводить, причем прямо в центрах российских городов. Например, только в одном Курске возвели целых три гигантских ТРЦ практически рядом с центром. А что в итоге? А в итоге мы видим одно: удушение малого бизнеса и исчезновение жизни с улиц российских городов, уход так называемого стритритейла — основы городской жизни», — констатировал специалист. Полностью интервью Андрея Бокова порталу ЕРЗ читайте в ближайшие дни