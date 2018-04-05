«Время прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг отчаялась выйти замуж

Знаменитая американская певица Кайли Миноуг не планирует связывать себя узами брака. В одном из недавних интервью артистка откровенно рассказала о личной жизни, которая никогда не была у нее простой. Красавица в свое время встречалась с разными мужчинами, но до свадьбы дело так ни разу и не дошло. Ситуацию осложняет и тот факт, что исполнительница не может сама родить ребенка.

49-летняя Кайли Миноуг — одна из самых красивых и успешных представительниц западного шоу-бизнеса. Но если ее карьера складывалась более чем удачно, то в личной жизни она не может похвастаться подобными результатами. Несмотря на признание ее красоты и сексуальности, многочисленных поклонников и длительные романы, никто из мужчин так и не повел певицу под венец.

К сожалению, за плечами у Кайли — борьба с онкологией, которая поставила крест на ее материнстве. Миноуг с сожалением отмечает, что ей тяжело смириться с мыслью, что она никогда не станет матерью. В интервью одному из зарубежных изданий исполнительница призналась, что сильно переживала из-за измены последнего возлюбленного Джошуа Сасса и сделала для себя неутешительные выводы. С момента их расставания прошло уже больше года, но красавица все не может прийти в себя.

Звезда не сомневается, что влюбится еще раз, но считает, что вряд ли когда-нибудь выйдет замуж: «Я никогда не мечтала о свадьбе. Это не то, что мне было нужно или хотелось. Мое время для брака прошло». Поклонники желают Кайли встретить достойного мужчину и возможно усыновить ребенка, ведь после лечения рака она не сможет стать биологической матерью и выносить малыша самостоятельно: «Такая красивая и такая несчастная… Грустно». «Ничего, я считаю, что она могла бы скрасить жизнь сразу нескольким детям, почему она отказывается от такой идеи?» «Кайли молодец, она борец, она не сдается, я в нее верю, все будет хорошо». «Да, красота и слава еще не залог абсолютного счастья».

«Она явно отчаялась выйти замуж просто, что поделать». «Бойфренды менялись с завидной регулярностью, но семью так и создала, печально». «Почему бы ей не усыновить ребенка? Или воспользоваться услугами суррогатной матери?»