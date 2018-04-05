«Время прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг отчаялась выйти замуж 

Знаменитая американская певица Кайли Миноуг не планирует связывать себя узами брака. В одном из недавних интервью артистка откровенно рассказала о личной жизни, которая никогда не была у нее простой. Красавица в свое время встречалась с разными мужчинами, но до свадьбы дело так ни разу и не дошло. Ситуацию осложняет и тот факт, что исполнительница не может сама родить ребенка.
49-летняя Кайли Миноуг — одна из самых красивых и успешных представительниц западного шоу-бизнеса. Но если ее карьера складывалась более чем удачно, то в личной жизни она не может похвастаться подобными результатами. Несмотря на признание ее красоты и сексуальности, многочисленных поклонников и длительные романы, никто из мужчин так и не повел певицу под венец.
К сожалению, за плечами у Кайли — борьба с онкологией, которая поставила крест на ее материнстве. Миноуг с сожалением отмечает, что ей тяжело смириться с мыслью, что она никогда не станет матерью. В интервью одному из зарубежных изданий исполнительница призналась, что сильно переживала из-за измены последнего возлюбленного Джошуа Сасса и сделала для себя неутешительные выводы. С момента их расставания прошло уже больше года, но красавица все не может прийти в себя.
Звезда не сомневается, что влюбится еще раз, но считает, что вряд ли когда-нибудь выйдет замуж: «Я никогда не мечтала о свадьбе. Это не то, что мне было нужно или хотелось. Мое время для брака прошло». Поклонники желают Кайли встретить достойного мужчину и возможно усыновить ребенка, ведь после лечения рака она не сможет стать биологической матерью и выносить малыша самостоятельно: «Такая красивая и такая несчастная… Грустно». «Ничего, я считаю, что она могла бы скрасить жизнь сразу нескольким детям, почему она отказывается от такой идеи?» «Кайли молодец, она борец, она не сдается, я в нее верю, все будет хорошо». «Да, красота и слава еще не залог абсолютного счастья».
«Она явно отчаялась выйти замуж просто, что поделать». «Бойфренды менялись с завидной регулярностью, но семью так и создала, печально». «Почему бы ей не усыновить ребенка? Или воспользоваться услугами суррогатной матери?»
Не секрет, что в обществе есть стереотип, что женщина, которая не вышла замуж, не может считаться успешной. Среди знаменитых красавиц, которых «жалеют» злопыхатели, не только Кайли Миноуг. Певицы Милен Фармер, Патрисия Каас, актриса Кристин Дэвис также не оформляли отношений с мужчинами, что служит поводом для насмешек.