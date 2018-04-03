Кайли Миноуг рассказала, как молодой бойфренд разбил ей сердце

49-летняя Кайли Миноуг, расставшаяся с Джошуа Сассом уже больше года назад, видимо, до сих пор переживает из-за разрыва с молодым бойфрендом (он был младшее нее на 19 лет). Судя по тому, что за год она так и не обзавелась второй половиной, расставание с возлюбленным было для нее весьма болезненным. В интервью изданию Red Magazine она призналась, что теперь вряд ли когда-либо пойдет к алтарю в подвенечном платье.

Думаю, что брак — это не для меня,

— заявила певица.

А ведь еще недавно она была другого мнения и собиралась связать себя узами брака! Правда, за несколько дней до свадьбы (а Миноуг и Сасс были обручены) певица бросила своего жениха. Как она рассказала, этот опыт стал для нее очень важным.

Я никогда не думала, что выйду замуж. А помолвка стала для меня своего рода экспериментом, пройти через который было очень важно, потому что у меня никогда в жизни не было какого-то видения относительно брака и свадьбы,

— призналась она.

Джошуа Сасс и Кайли Миноуг

Несмотря на все это, сейчас, по признанию звезды, она чувствует себя сильнее, чем когда-либо.

Я знала, какую работу мне предстоит сделать. Мне нужно было восстановиться не только морально, но и физически. И я это сделала. 2017 год был прекрасным годом, несмотря ни на что,

— заявила она.

Напомним, что о романе пары стало известно осенью 2015 году. Первые слухи о помолвке Миноуг и Сасса появились спустя несколько месяцев после начала их отношений. Однако из-за подозрений в измене своего возлюбленного Кайли эту помолвку разорвала. Впрочем, говорили и о других причинах расставания: якобы Сасс использовал певицу в корыстных целях и интересовался лишь ее благосостоянием.

Кстати, любопытный факт: два месяца назад за несколько дней до свадьбы Сасса бросила его новая возлюбленная Харриет Коллинг, сославшись на «несовместимость» со своим женихом. Внезапно она поняла, что люди они слишком разные и в браке им придется нелегко. Родственников Коллинг, кстати, такое ее решение очень обрадовало.

Джошуа Сасс и Кайли Миноуг