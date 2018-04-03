Почти в 2 раза увеличится зарплата молодых участковых терапевтов и педиатров Подмосковья

С апреля молодые участковые врачи, работающие в Подмосковье , будут получать прибавку к окладу в 32 тысячи рублей. Претендовать на такую финансовую поддержку смогут врачи первичного звена. Правда, к специалистам все же есть и некоторые требования.

В первой красногорской горбольнице сразу три терапевтических отделения. Поэтому и врачи-терапевты

самые востребованные здесь специалисты, которых всегда не хватает. Но здесь надеются, что проблема дефицита кадров будет решена в самое ближайшее время. И во многом благодаря губернаторской доплате для участковых врачей. Плюс 32 тысячи рублей к окладу терапевты и педиатры области смогут получать уже с апреля. Руководство больницы считает, теперь государственные медучреждения по уровню зарплаты смогут конкурировать и с частными центрами.

Благодаря этим мерам поддержки врачи могут не думать, где им еще подработать, а спокойно работать у нас. И мы надеемся на большой поток докторов не только из области, но и из других регионов

— Наталия Литвинова, заместитель главного врача Красногорской городской больницы № 1.

В прошлом году в красногорскую больницу приняли на работу семь терапевтов. Но трое ушли в декретный отпуск. Прибавка к зарплате должна не только сохранить кадры, но и привлечь новые. Однако для получения специалисты должны советовать ряду условий. Например, врач должен работать не более чем на одну и 25 сотых ставки. А прежде чем начислить врачу надбавку, обратят внимание и на отзывы о нем пациентов.

Эта доплата будет производиться на тех участках, которые мы приводим к нормативу, где врач обслуживает не 3000 человек, а не более 1700, а значит у него есть больше возможность работать с населением, заниматься профилактическими программами, мы мониторим уровень смертности, вызовы скорой и жалобы, и по этим критериям будет заключен допконтракт, который позволит ставить четкие задачи для врача и контролировать их исполнение

Терапевт Анжелика Алекберова в красногорской больнице работает уже два года. Но за это время работу молодого специалиста успели оценить и пациенты, и руководство. Поэтому она в числе первых, кто получит губернаторскую надбавку в 32 тысячи рублей. Уже с апреля зарплата врача увеличится почти вдвое.

Для молодых специалистов материальная часть важна, это хорошо скажется на их работе. В принципе,

что-то должно вдохновлять, иногда это любовь к профессии, но в то же время материальная часть тоже будет хорошо вдохновлять и стимулировать людей на выбор этой специальности именно

— Анжелика Алекберова, участковый

врач-терапевт

Увеличение зарплаты для участковых терапевтов и педиатров — это мера, которая реализуется в рамках послания губернатора Подмосковья. Прежде всего она рассчитана на укрепление так называемого первичного звена врачей, на привлечение молодых специалистов и доступность медицинской помощи.