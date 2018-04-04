В ФПК поддержали закон о невозвратных билетах

Федеральная пассажирская компания (ФПК) поддержала закон, который устанавливает специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФПК.

"Федеральная пассажирская компания поддерживает данную законодательную инициативу, поскольку она предусматривает право любого пассажира самостоятельно выбрать условия, на которых будет заключаться договор перевозки. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. В настоящее время АО «ФПК» прорабатывает механизм его реализации", — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что сроки технической готовности пока не определены.