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В ФПК поддержали закон о невозвратных билетах
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В ФПК поддержали закон о невозвратных билетах 

Газета.Ru 1 час назад
Федеральная пассажирская компания (ФПК) поддержала закон, который устанавливает специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФПК.
"Федеральная пассажирская компания поддерживает данную законодательную инициативу, поскольку она предусматривает право любого пассажира самостоятельно выбрать условия, на которых будет заключаться договор перевозки. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. В настоящее время АО «ФПК» прорабатывает механизм его реализации", — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что сроки технической готовности пока не определены.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда.
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