В Москве выбрали Мини Мисс и Мини Мистера России

Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Казани, На днях в Москве подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». В столицу прибыли юные дарования из различных уголков России: Иркутска Томска , Тулы и многих других. Мероприятие прошло в концертном зале Бородино Холл и на территории выставочного зала ТД «ЭСТЕТ».

За победу в течение нескольких дней боролись малыши в возрасте от 4 до 16 лет. Ребята выходили на сцену в национальных костюмах и вечерних нарядах, а также демонстрировали свои многочисленные таланты.

В итоге гран-при «МИНИ МИСТЕР РОССИИ — 2018» получил Денис Егоров , а гран-при «МИНИ МИСС РОССИИ — 2018» — Екатерина Тан.

Поддержать малышей пришли участники группы «Корни», певица Согдиана, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс и другие звезды.

Фото: пресс-служба

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