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В Москве выбрали Мини Мисс и Мини Мистера России
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В Москве выбрали Мини Мисс и Мини Мистера России 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На днях в Москве подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». В столицу прибыли юные дарования из различных уголков России: Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Казани, Томска, Тулы и многих других. Мероприятие прошло в концертном зале Бородино Холл и на территории выставочного зала ТД «ЭСТЕТ».
За победу в течение нескольких дней боролись малыши в возрасте от 4 до 16 лет. Ребята выходили на сцену в национальных костюмах и вечерних нарядах, а также демонстрировали свои многочисленные таланты.
Оценить маленьких конкурсантов и конкурсанток прибыли многие отечественные знаменитости, среди которых: Анастасия Денисова, Илана Юрьева, Полина Гренц, Елизавета Голованова (Мисс Россия — 2012), Наталья Бочкарева, Жанна Эппле, Зоя Бербер, Галина Боб, Яна Добровольская (Мисс Россия 2016) и другие.
В итоге гран-при «МИНИ МИСТЕР РОССИИ — 2018» получил Денис Егоров, а гран-при «МИНИ МИСС РОССИИ — 2018» — Екатерина Тан.
Поддержать малышей пришли участники группы «Корни», певица Согдиана, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс и другие звезды.
Фото: пресс-служба
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