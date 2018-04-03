В Калининграде на Baltic Weekend эксперты обсудят GR-эффективность для бизнеса 

Ассоциация менеджеров и SPN Communications в рамках Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition 19 апреля проведет круглый стол «GR-эффективность: технологии, инструменты и кейсы». В дискуссии примут участие ведущие специалисты по взаимодействию с органами государственной власти, топ-менеджеры крупных российских компаний и медиа.
Во время круглого стола участники обсудят, с помощью каких технологий и инструментов лучше управлять GR-повесткой, в чем специфика GR в регионах, какова роль и миссия Ассоциаций при диалоге с властью, каковы возможности и риски апробации западных GR-технологий на российском рынке.
Модераторы круглого стола — исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев и директор по взаимодействию с органами власти агентства SPN Communications Андрей Прийма.
Среди выступающих спикеров:
Роман Карманов, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда";
Николай Иванов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Segezha group;
Артем Тынчеров, управляющий директор по связям с органами государственной власти "Открытие Холдинг";
Марина Амелина, вице-президент по корпоративным отношениям, Яндекс, сопредседатель Комитета по отношениям с органами власти Ассоциации менеджеров.
"Роль и влияние государства на экономические процессы в стране в последние годы продолжает увеличиваться. Наличие GR в современном крупном бизнесе стало важной, порой даже необходимой функцией. Развитие современных технологий и средств коммуникации оказывает воздействие на все сферы бизнеса. GR функция также не является исключением. Внедрение современных технологий в жизнь компаний и государства меняет формы взаимодействия, создает новые возможности для проведения GR кампаний. Каким должен быть GR в XXI веке? Перейдет ли GR функция к обезличенному общению через интернет или роль личных связей будет играть такую же роль как и ранее? Какие требования предъявляются к GR менеджеру сегодня и какие будут востребованы через 10 лет? Об этом и многом другом пойдет речь в рамках круглого стола по GR на Baltic Weekend: König Edition", — пояснил Вячеслав Евсеев.
Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2018 будет проходить 19 апреля с 15:00 до 17:00 в Radisson Hotel, Kaliningrad. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля.
Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте — www.balticweekend.com/ru/registration/terms
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