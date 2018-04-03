Воспитанницы «Гармонии» победили в номинации «Современный танец» городского конкурса

Дипломантами первой степени на открытом городском фестивале «Величальная Россия» в номинации «Современный танец» стали воспитанники хореографической студии «Гармония» ДЦ «Соколинка».

В досуговом центре отметили, что очень рады успеху девочек, сумевших отлично проявить себя в конкурсе, на котором было представлено более двухсот номеров. Со степом «Танец джунглей» воспитанницам студии еще предстоит порадовать Соколиной горы на праздничных мероприятиях.

Напомним, что организацией фестиваля, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, занимался столичный департамент образования, окружной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и Центр творчества имени А. В. Косарева.

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».