Ещё
Воспитанницы «Гармонии» победили в номинации «Современный танец» городского конкурса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воспитанницы «Гармонии» победили в номинации «Современный танец» городского конкурса 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Дипломантами первой степени на открытом городском фестивале «Величальная Россия» в номинации «Современный танец» стали воспитанники хореографической студии «Гармония» ДЦ «Соколинка».
В досуговом центре отметили, что очень рады успеху девочек, сумевших отлично проявить себя в конкурсе, на котором было представлено более двухсот номеров. Со степом «Танец джунглей» воспитанницам студии еще предстоит порадовать Соколиной горы на праздничных мероприятиях.
Напомним, что организацией фестиваля, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, занимался столичный департамент образования, окружной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и Центр творчества имени А. В. Косарева.
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Сотрудники досугового центра приняли участие в жизни проблемных детей Воспитанники вуза Соколиной горы стали участниками хакатона Жители Соколиной горы смогут задать вопросы своим участковым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу87
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США82
Новая должность Тулеева и другие события дня18
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»87
Украина нарвалась на Черноморский флот729
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение