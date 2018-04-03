Располневшая кумир подростков Хилари Дафф пытается сбросить лишние кило в спортзале, но тщетно

Судя по всему, звезда молодежных комедий нулевых наконец решила взяться за себя — папарацци застали ее выходящей из спортзала вместе с подругой, которая тоже явно борется с лишним весом. Однако пока, несмотря на старания, килограммы остаются при Хилари Дафф : обтягивающие спортивные леггинсы демонстрируют полные бедра, а просторная футболка не может скрыть массивной верхней части тела.

Впрочем, у себя в Instagram Хилари все равно красотка — помогают ракурсы:

А ты уже записалась в спортзал в преддверии лета?

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Фото:Instagram