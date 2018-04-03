Видеообзор: Google Home — звук или возможности?

Мы уже рассказывали про умную колонку от Amazon , которая имела как свои плюсы, так и минусы. Мы решили более основательно подойти к этому варианту устройств для дома и заказали колонку Google Home, изучили ее и готовы о ней рассказать.

Google Home, как и Amazon Echo, про которую мы рассказывали до этого, была заказана через сервис Grabr который смог нам ее привезти буквально за несколько дней и за меньшие деньги, чем в российских магазинах.

Упаковка всему голова

Коробка много говорит о продукте и показывает как производитель относится к своему продукту. Независимо от размера она может быть качественной. В случае с Google Home все нормально.

Открывается она как шкатулка, в которой и находится колонка. Для надежной фиксации все подогнано по форме колонки и позволяет ей не болтаться при транспортировке как это делают недорогие смартфоны в своих коробках.

Под самой колонкой уложен комплект, который состоит только из самого необходимого. При этом кабель будет с американской вилкой, что логично, так как колонка приехала из США . Поэтому придется искать переходник.

Общее описание

Сама колонка небольшая и меньше чем остальные умные колонки с которыми мы имели дело. Это не прошло бесследно и качество звука пострадало. Но об этом чуть позже.

Вес колонки составляет 477 грамм, высота 14,3 сантиметра, а диаметр 9,6 сантиметра. Верхняя часть наклонена для того, чтобы удобнее было управлять сенсорной панелью и считывать с нее информацию, которая выводится в виде цветных точек.

Активация

Для начала работы с колонкой надо будет скачать приложение Google Home. Оно доступно и в российский магазинах приложений (Google Play и AppStore), поэтому проблем не возникнет. Когда приложение будет скачано, никаких проблем не составит активировать колонку, надо будет всего лишь следовать инструкциям. При этом, при настройке приложение само предложит подключить Google музыку или Spotify, написав, что он бесплатный. Если есть аккаунт, то подвязываем и спокойно слушаем.

Если аккаунта нет, то музыку можно воспроизводить через Bluetooth, но это будет не так просто. Когда мы пытались это сделать, у нас получалось не всегда. Надо было попросить колонку перейти в режим спаривания, а после этого она появлялась в списке устройств Bluetooth. Только вот подключалась она не всегда корректно.

Звучание

Если все же вернуться к звуку, то он вообще не впечатлил. В первый раз довелось услышать колонку в шумном выставочном зале и это был записанный семпл. Звучал он хорошо, но поэтому он и был записан. В реальной жизни бас в колонке не очень четкий, а средние частоты смешаны в единую кашу. Хотя, нельзя не отметить, что некоторые композиции, где есть четкий бас, будут звучать не плохо. Поэтому звук можно назвать звуком на любителя.

В основе колонки два низкочастотных динамика и один твиттер. Расположены они с трех сторон, а с четвертой находится разъем для подключения к розетке, так как встроенного аккумулятор нет. Чуть выше расположился разъем microUSB, который нужен в основном для перепрошивки устройства, так как больше ничего не позволяет сделать.

Все три динамика двухдюймовые, а доступ к ним и к разъему можно получить сняв накладку с сеткой. Ее достаточно просто потянуть вниз и она отстегивается. Крепление магнитное и очень приятное. Внутри находятся направляющие, которые позволят установить накладку правильно. При желании ее можно заменить на другую, добавив в дизайн индивидуальности.

Управление

Управлять можно при помощи голоса, а можно при помощи верхней панели. Для изменения громкости надо провести пальцем по кругу, для включения ассистента долгое нажатие, а для постановки на паузу короткое. Если не хочется, чтобы колонка слушала вас постоянно, достаточно выключить микрофон, нажав кнопку на задней панели.

Общение происходит пока только на английском, но зато произношение колонка понимает хорошо и проблем с этим быть не должно. Так же она в некоторой мере понимает контекст, что позволит строить более продуктивный диалог, чем с той же Siri и Алексой.

Полезной будет функция перевода, и функция поиска, которая по сути являются базовыми для Google/ Например, когда тебе стало интересно кто такой Джаред Лето , можно будет спросить и получить короткий и понятный ответ.

Совместимость

Благодаря тому, что колонка поддерживает Google Cast, проблем с устройствами которые также поддерживают эту технологию, включая телевизоры, быть не должно.

Из музыкальных сервисом колонка совместима со всеми основными, среди которых Pandora, Spotify и Google Music. Жаль только что с воспроизведением через Bluetooth трудности иногда все же бывают.

Из сервисом для умного дома поддерживаются оборудование Honeywell, NEST, Philips Hue и многое другое для управления климатом, светом и безопасностью.

Если иметь несколько Google Home, то можно объединить их в сеть и попросить играть музыку по всему дому. В этом случае получится что-то типа системы Multi Room.

Стоимость и выводы

Стоит Google Home в Штатах составляет 129 долларов, что совсем не много учитывая ее возможности и то, что конкурент от Apple , который обладает существенно меньшей функциональностью, стоит в несколько раз дороже. Но у HomePod есть один очень весомый плюс, который заключается в существенно более высоком качестве звука..

Кому-то звук понравится и подойдет под стиль музыки, который он слушает, но нельзя не сказать, что он не впечатлил. Там где есть четкий бас и четкие высокие, получается не так плохо, но если музыка не обделена широким диапазоном частот, то Google Home будет не самым лучшим вариантом. Зато в качестве весомого козыря колонка имеет широкие функциональные возможности, но не стоит забывать о локализации, с которой пока не все так хорошо.

Когда Google Home научится полноценно работать в нашей стране, тогда и можно будет расценивать ее как серьезного игрока на рынке. Но если Google Home вас заинтересовал, и вы уже захотели купить его, то перед покупкой проверьте цену на сайте Grabr.io, который может предложить хорошую цену и неплохие условия доставки, которые будут выгоднее, чем у продавцов в России

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