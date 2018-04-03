Настя Каменских показала пышные бедра в бикини, а поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян

В последнее время к фигуре Насти Каменских приковано не меньше внимания, чем к ее творчеству. Певица то худеет, то снова набирает вес, но при этом она всегда остается очень сексуальной. Настя это знает и с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. Несколько часов назад певица снова поделилась фото в бикини. Вот она делает селфи в зеркале.... вот позирует на фоне моря. В комментариях фолловеры разделились. Одни пишут, что Настя, как всегда, выглядит очень сексуально, другие же считают снимки пошлыми, а третьи и вовсе сравнивают Каменских с Ким Кардашьян . Впрочем, если Настя и похожа на звезду реалити, то только пышными бедрами. Потому что ягодицы Каменских в разы меньше знаменитого тыла Ким. А как тебе фигура Насти, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram