Ещё
Настя Каменских показала пышные бедра в бикини, а поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настя Каменских показала пышные бедра в бикини, а поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В последнее время к фигуре Насти Каменских приковано не меньше внимания, чем к ее творчеству. Певица то худеет, то снова набирает вес, но при этом она всегда остается очень сексуальной. Настя это знает и с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. Несколько часов назад певица снова поделилась фото в бикини. Вот она делает селфи в зеркале.... вот позирует на фоне моря.
В комментариях фолловеры разделились. Одни пишут, что Настя, как всегда, выглядит очень сексуально, другие же считают снимки пошлыми, а третьи и вовсе сравнивают Каменских с Ким Кардашьян. Впрочем, если Настя и похожа на звезду реалити, то только пышными бедрами. Потому что ягодицы Каменских в разы меньше знаменитого тыла Ким.
А как тебе фигура Насти, нравится?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Хакеры обнародовали интимные снимки звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер Ольга Бузова возмутила поклонников обнаженными ягодицами Длинные ноги и тонкая талия: 21-летняя дочь Сталлоне не перестает восхищать фолловеров своей красотой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США85
Новая должность Тулеева и другие события дня22
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу93
Украина нарвалась на Черноморский флот734
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»90
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение