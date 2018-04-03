Свыше 1,5 тыс. человек пройдут парадом по главной площади Ставрополя 9 Мая

ПЯТИГОРСК , 3 апреля. / ТАСС /. Свыше 1,5 тыс. человек, а также колонна военной техники пройдут на параде на центральной площади Ленина в Ставрополе 9 Мая.

"В этом году в параде 9 Мая на площади Ленина примут участие свыше 1,5 тыс. человек, запланировано прохождение военной техники, по городам и районам пройдут колонны «Бессмертного полка», — сообщает во вторник пресс-служба губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона по подготовке к 73-й годовщине Победы.

Волгоград. В честь праздника в крае пройдет множество акций. Лучшие сочинения и рисунки школьников на военную тему разместят на баннерах в городах и районах края, а призеры будут награждены поездкой в один из городов-героев России. В предыдущие годы ставропольские школьники уже посетили Севастополь

Будет организован автопробег, более 300 человек примут участие в краевом массовом походе «Вахта памяти» по местам боевой славы, состоятся восхождение на гору Бештау и легкоатлетический «Забег Победы». Жителям Ставрополья также предложат рассказать о членах их семей — ветеранах Великой Отечественной и тружениках тыла, эти истории будут размещены в интернете. Также запланировано издать сборник «Герои нашей земли» и сделать об этом фильм.

Планируется также проведение флешмобов, выступлений фронтовых концертных бригад, показы военных фильмов под открытым небом, исторические квесты, фотоконкурсы на военно— патриотическую тематику и конкурс на лучшую театральную постановку по мотивам художественных произведений о Великой Отечественной войне.

Кроме того, запланировано выступление Тысячеголосого детского хора, названного так по количеству участников, собранных из детских музыкальных школ края. Дети исполнят песню «День Победы», в этом году к ним присоединится коллектив «Чистый голос» из Белоруссии . А вечером 9 Мая жителей и гостей Ставрополья ждут концерт и салют.