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В Омске начала работать горячая линия приёмной «Бессмертного полка»
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В Омске начала работать горячая линия приёмной «Бессмертного полка» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В преддверии Дня Победы омичи могут задать специалистам вопросы, касающиеся организации акции «Бессмертный полк». Для удобства горожан в библиотеке им. А. С. Пушкина, в аудитории № 117, с 15.00 до 19.00 работает общественная приёмная «Бессмертного полка». Также узнать интересующую вас информацию можно и по телефону 8-800-350-41-45. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
Специалисты расскажут, где и за сколько заказать транспарант, как будет проходить шествие и т. д. Также там принимают заявления от омичей и помогают выяснить судьбу без вести пропавших участников Великой Отечественной войны.
Отметим, что общественная приемная будет работать до 8 мая.
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