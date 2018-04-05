В Омске начала работать горячая линия приёмной «Бессмертного полка»

В преддверии Дня Победы омичи могут задать специалистам вопросы, касающиеся организации акции «Бессмертный полк». Для удобства горожан в библиотеке им. А. С. Пушкина, в аудитории № 117, с 15.00 до 19.00 работает общественная приёмная «Бессмертного полка». Также узнать интересующую вас информацию можно и по телефону 8-800-350-41-45. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

Специалисты расскажут, где и за сколько заказать транспарант, как будет проходить шествие и т. д. Также там принимают заявления от омичей и помогают выяснить судьбу без вести пропавших участников Великой Отечественной войны.

Отметим, что общественная приемная будет работать до 8 мая.