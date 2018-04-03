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Волгоградцы ищут хозяина одинокого жеребенка-потеряшки
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Волгоградцы ищут хозяина одинокого жеребенка-потеряшки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Кировского района нашли одинокого жеребенка, заблудившегося в частном секторе.
— Мы вышли погулять с ребенком по улице Шелковичной, — рассказывает волгоградец Денис Киров. — Нам навстречу вышло одинокое животное с оборванной веревкой на шее. Грязное, одинокое и явно голодное. Лошадь медленно шла по улице и, как от огня, шарахалась от проезжавших мимо машин.
Решив найти хозяев потеряшки, Денис Киров довел ее до калитки своего дома.
— Мы позвонили в 112, и нам сказали, что наша заявка принята, — продолжает местный житель. — К сожалению, оставить ее у себя хотя бы на ночь мы не можем — места для лошадки у нас просто нет. Пока что мы держим ее на веревке, с которой она шла по улице. Успокаиваем и подкармливаем яблоками. К счастью, пока нет уличных псов.
V1.ru связался с руководителями ближайших конноспортивных клубов. Волгоградцы по цепочке передают информацию о пропавшем скакуне и пытаются как можно скорее найти его хозяина. Всех, кто узнал заблудившуюся лошадь, просят позвонить по телефону: 8-988-029-99-79 (Денис).
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