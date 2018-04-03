Разработчики назвали возможную причину падения дрона с грузом «Почты России»

Как выяснилось после падения, рядом с местом запуска дрона находится военная часть и авиационный завод, у которых могут быть установлены радиолокационные системы. Когда аппарат поднялся на 30 метров, то все было хорошо. А когда он вышел из тени дома, то сразу «загулял» и упал. Это не говорит о его неисправности, а говорит, что повлиял

какой-то внешний фактор

— Андрей Нестеренко.

Он добавил, что на следующей неделе компания планирует установить причины падения дрона. Организация написала заявление в управление ФСБ по республики Бурятия , которое определит, действовали ли «глушители» сигнала.

Нестеренко подчеркнул, что за час до взлета «Почта России» изменила точку старта,

из-за чего пришлось перенастраивать программу полета. По словам руководителя компании, «Магнетар» за день до эксперимента тестировал другую площадку. Тогда полет прошел удачно.

В аппарате, который разбился, мы были полностью уверены. Он был задействован в съемках фильмов, носил дорогостоящее оборудование стоимостью 70 тысяч долларов

— Андрей Нестеренко.

Он также предполагает, что причиной падения мог стать вес почтового груза, который составлял два килограмма, хотя аппарат рассчитан на перевозку грузов до 10 килограмм.

Во время эксперимента 2 апреля беспилотник «Почты России» не смог доставить груз из Улан-Удэ

в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, так как через несколько секунд после взлета он ударился о стену дома и упал на землю.

Во вторник стало известно, что группа компаний «Магнетар» и «Почта России» планируют возобновить тесты по доставке посылок и писем дронами. Андрей Нестеренко сообщил, что запуск состоится в конце апреля — начале мая.