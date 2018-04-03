Разработчики назвали возможную причину падения дрона с грузом «Почты России» 

Руководитель группы компаний «Магнетар», которая является разработчиком и производителем дронов в РФ, Андрей Нестеренко рассказал, что возможной причиной падения беспилотника с грузом «Почты России» в Улан‐Удэ в понедельник могли стать радиопомехи. Об этом в среду сообщил «Интерфакс».
Как выяснилось после падения, рядом с местом запуска дрона находится военная часть и авиационный завод, у которых могут быть установлены радиолокационные системы. Когда аппарат поднялся на 30 метров, то все было хорошо. А когда он вышел из тени дома, то сразу «загулял» и упал. Это не говорит о его неисправности, а говорит, что повлиял
какой-то внешний фактор
— Андрей Нестеренко.
Он добавил, что на следующей неделе компания планирует установить причины падения дрона. Организация написала заявление в управление ФСБ по республики Бурятия, которое определит, действовали ли «глушители» сигнала.
Нестеренко подчеркнул, что за час до взлета «Почта России» изменила точку старта,
из-за чего пришлось перенастраивать программу полета. По словам руководителя компании, «Магнетар» за день до эксперимента тестировал другую площадку. Тогда полет прошел удачно.
В аппарате, который разбился, мы были полностью уверены. Он был задействован в съемках фильмов, носил дорогостоящее оборудование стоимостью 70 тысяч долларов
— Андрей Нестеренко.
Он также предполагает, что причиной падения мог стать вес почтового груза, который составлял два килограмма, хотя аппарат рассчитан на перевозку грузов до 10 килограмм.
Во время эксперимента 2 апреля беспилотник «Почты России» не смог доставить груз из Улан-Удэ
в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, так как через несколько секунд после взлета он ударился о стену дома и упал на землю.
Во вторник стало известно, что группа компаний «Магнетар» и «Почта России» планируют возобновить тесты по доставке посылок и писем дронами. Андрей Нестеренко сообщил, что запуск состоится в конце апреля — начале мая.